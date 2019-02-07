HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, kimlik tespitlerinin ardından tanık Uğur Gürcününoğlu'na söz verdi.

Gürcününoğlu, beyanında sanıkları daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını savundu.

Müşteki avukatı Şevin Kaya, olayda kullanılan ve sanık Orhan Gönder'i getirdiği belirlenen sanık Mustafa Kılınç'ın kullandığı aracı kiralayan kişinin Uğur Gürcününoğlu olduğunu iddia etti.

Kaya, mahkeme heyetinden Gürcününoğlu hakkında sanıklar ile hiyerarşik bir ilişkisi olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.