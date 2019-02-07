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HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, kimlik tespitlerinin ardından tanık Uğur Gürcününoğlu'na söz verdi.

Gürcününoğlu, beyanında sanıkları daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını savundu.

Müşteki avukatı Şevin Kaya, olayda kullanılan ve sanık Orhan Gönder'i getirdiği belirlenen sanık Mustafa Kılınç'ın kullandığı aracı kiralayan kişinin Uğur Gürcününoğlu olduğunu iddia etti.

Kaya, mahkeme heyetinden Gürcününoğlu hakkında sanıklar ile hiyerarşik bir ilişkisi olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Müşteki avukatının beyanının ardından, miting alanında patlayan bombayı bırakmakla suçlanan tutuklu sanık Orhan Gönder, olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç da uzun süreden beri tutuklu olduklarını belirterek, tahliye taleplerini iletti.

Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç ve kaçma şüphesi nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının tanık Uğur Gürcününoğlu hakkında mahkemece suç duyurusunda bulunulması yönündeki taleplerini reddederken, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi.

- İddianame

HDP'nin, 5 Haziran 2015'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlamalar sonucu 4 kişi ölmüş, açık kimliği belirlenen 210 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı.

Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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