HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın, Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık İsmail Korkmaz, avukatının beyanına katıldığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık Mustafa Kılınç ise yaklaşık 5 yıldır tutuklu olduğunu ve olayla ilgili bilgisinin olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Orhan Gönder ise suçsuz olduğunu savunarak, iddiaları reddettiğini belirtti.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine, 25 Temmuz'da devam edilecek.