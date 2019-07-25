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HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına edildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde, Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamalara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında, tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz ile tutuksuz sanık Burhan Gök ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, firari sanık İlhami Balı'nın henüz yakalanamadığını ve patlamada yaralandığı belirtilen bazı kişiler hakkında ek iddianame hazırlanarak dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Beyanda bulunan sanık Gönder'in avukatı, olay gününe ait bazı kamera kayıtlarının ilgili makamlardan istenilmediğini savunarak soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Müşteki avukatları ise birleşen iddianameyi inceledikten sonra gelecek celse beyanda bulunacaklarını, bu aşamada tutuksuz sanık Gök'ün kaçma ihtimali bulunduğu için tutuklanmasını istedi.

- Mahkeme heyetinin reddi istendi

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından görüşü sorulan iddia makamı, Gönder'in avukatının talebinin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddini, tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamını talep etti.

İddia makamının görüşüne karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı, mahkeme heyetinin taleplerini kabul etmediğini ve tarafsızlığını yitirdiğini iddia ederek, heyetin reddini istedi.

Tutuklu sanıklar Gönder, Kılınç ve Korkmaz da tahliye taleplerini mahkemeye iletti.

Yapılan müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yasalar gereği heyetin reddedilmesi gibi bir hususun mümkün olmadığı ve sanık avukatının somut bir gerekçe sunmaması sebebiyle heyetin reddi talebinin reddine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 20 Eylül'e erteledi.

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