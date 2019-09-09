HDP’nin Diyarbakır yöneticileri hakkında soruşturma açıldı

HDP’den de oturma eylemleriyle ilgili açıklama geldi.Kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, oturma eylemine katılan ailelere "Ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır" denildi.

Bunun üzerine "Aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde" Emniyet birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin" HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemlerinin Hacire Akar'la başladığı ve daha sonra 15 ailenin daha katılımıyla devam ettiği hatırlatıldı.