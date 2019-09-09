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HDP’nin Diyarbakır yöneticileri hakkında soruşturma açıldı

09.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HPD il binası önündeki oturma eylemleri ile bağlantılı olarak partinin il ve ilçe yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

HDP’nin Diyarbakır yöneticileri hakkında soruşturma açıldı

HDP’den de oturma eylemleriyle ilgili açıklama geldi.Kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, oturma eylemine katılan ailelere "Ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır" denildi.

Bunun üzerine "Aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde" Emniyet birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin" HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemlerinin Hacire Akar'la başladığı ve daha sonra 15 ailenin daha katılımıyla devam ettiği hatırlatıldı.

HDP: Herkes elini taşın altına koysun

HDP Diyarbakır İl binası önünde devam eden oturma eylemlerine ilişkin olarak partinin il örgütü tarafından Pazar günü bir açıklama yapıldı. HDP, açıklamada sorunların TBMM'de grubu bulunan partiler tarafından ortaklaşa çözülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, TBMM’de grubu bulunan bütün partilere çağrıda bulunularak, çatışmaları sonlandırma hedefiyle "Herkes elini taşın altına koysun; parlamento çatısı altında ortak bir heyet oluşturalım ve bu sorunlara köklü bir çözüm için hemen girişimlerde bulunalım" denildi.

Açıklamada, il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin taleplerinin, Halkların Demokratik Partisi ve bileşenleri tarafından yıllarca dile getirdildği hatırlatılarak, barış annelerinin, Cumartesi annelerinin "Yıllardır barış olsun, ölümler ve kayıplar olmasın mücadelesi verdiği" belirtildi. "Bu ülkeyi yöneten iktidarlar ve devletin bu çağrılara kulak vermediği" kaydedilerek, "Tam tersine savaş ve çatışma zeminini daha da derinleştirerek devam etmiştir" ifadesi kullanıldı.

HDP, "Çocuklarını kaybeden ve çocuklarını arayan ailelerin acıları üzerinden, özel savaş yöntemlerinin devreye sokulduğu" öne sürüyor. Açıklamada, "Bu bağlamda partimizin önünde oturan ailelerimize, ziyaret ve destek verme adı altında kimi paramiliter unsurlarında devreye sokulduğunu bilmekteyiz" ifadesi kullanıldı.

DW,DHA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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