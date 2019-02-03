İSTANBUL (AA) - HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitingi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, mitingdeki konuşmasında "Yerel demokrasiyi inşa edeceğiz. Yerinden yönetim anlayışıyla üreten biz, yöneten de biz olacağız. HDP olarak tüm bileşenlerimizle, tüm ittifaklarımızla temsiliyet gücümüzü artıracağız." dedi.

"Sandıklara gideceğiz, HDP için gideceğiz, HDP'ye oy vereceğiz." diyen Temelli, 31 Mart'ta sandığa hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Mitinge, HDP milletvekillerinin yanı sıra Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları katıldı.

