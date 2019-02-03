HABER

HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitingi

İSTANBUL (AA) - HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitingi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, mitingdeki konuşmasında "Yerel demokrasiyi inşa edeceğiz. Yerinden yönetim anlayışıyla üreten biz, yöneten de biz olacağız. HDP olarak tüm bileşenlerimizle, tüm ittifaklarımızla temsiliyet gücümüzü artıracağız." dedi.

"Sandıklara gideceğiz, HDP için gideceğiz, HDP'ye oy vereceğiz." diyen Temelli, 31 Mart'ta sandığa hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Mitinge, HDP milletvekillerinin yanı sıra Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları katıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı estiBisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı esti
Farkındalık için el ele koştularFarkındalık için el ele koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy HDP HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli miting

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de herkes kayıp gençleri arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.