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HDP’nin eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ’Kobani operasyonu’ soruşturması kapsamında HDP Eski Genel Saymanı Zeki Çelik Balıkesir’in Edremit ilçesinde gözaltına alındı.PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Eski Saymanı Zeki Çelik Edremit ilçesinde oğluna ait villada yakalanarak gözaltına alındı.

HDP’nin eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ’Kobani operasyonu’ soruşturması kapsamında HDP Eski Genel Saymanı Zeki Çelik Balıkesir’in Edremit ilçesinde gözaltına alındı.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Eski Saymanı Zeki Çelik Edremit ilçesinde oğluna ait villada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu ve 1 adet simkart ele geçirildi. Şüpheli Zeki Çelik, alınan adlî raporun ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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