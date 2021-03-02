HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP’nin eski yöneticilerinin de içinde bulduğu 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

HDP’nin eski yöneticilerinin de içinde bulduğu 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

02.03.2021 20:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP’nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP’nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.’yı gözaltına alırken, partinin eski İl Başkanı M.I.’yı ise Gaziantep’te yakaladı. Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.’yü ise Diyarbakır’da gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştıKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ayşe kimdir?

Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Bakan Kurum'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Survivor perfomans oyununu kim kazandı? Survivor sembol sahibi kim oldu?

Survivor’da sembolün sahibi belli oldu!

Su sandıkları tineri içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu

3 yaşındaki ikizler su diye tiner içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.