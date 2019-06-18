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HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının HDP tarafından oluşturulan gençlik meclisi üyeleri olduğu ortaya çıktı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın ‘gençlik yapılanması’ içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7’si 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının HDP tarafından oluşturulan gençlik meclisi üyeleri olduğu ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın ‘gençlik yapılanması’ içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7’si 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda dün şafak vakti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Antalya, Niğde ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 2 yıl önce oluşturulmaya başlanan ve 11 Haziran günü HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin katılımıyla Ankara’da oluşumu tamamlanan gençlik meclisi üyesi oldukları öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Adana Gençlik Mecslisi Üyesi İl Temsilcisi M.D., mahalle sorumlularının da olduğu öğrenildi. Zanlıların PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasadışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulundukları ve organize ettikleri ileri sürüldü. Hatta zanlıların bir süre önce bir jandarma özel hareket uzman çavuşun evine saldırıyı da planlayıp gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Polisin Türkiye’de ilk kez bu yapılanmaya karşı yaptığı operasyonda baskın yaptığı evlerde aramalarda ise 71 gram esrar, 655 gram patlayıcı, 281 ateşleme fitili, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

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