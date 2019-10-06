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HDP’nin İmza Kampanyasına Yasak

06.10.2019 21:27 | Son Güncelleme

HDP’nin Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasına karşı başlattıkları imza kampanyasına izin verilmedi. Diyarbakır’da stand kurmak isteyen HDP’liler polis engeline takıldı

HDP’nin İmza Kampanyasına Yasak

HDP’nin Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına karşı başlattıkları imza kampanyasına izin verilmedi. Diyarbakır’da stand kurmak isteyen HDP’liler polis engeline takıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanan belediye eş başkanlarının görevlerine iade edilmesi amacıyla başlattığı imza kampanyası için Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde imza standı kurmaya karar verdi.

Bu amaçla Sanat Sokağında toplanan HDP’lilere polis izin vermedi. Polis ve HDP’liler arasında uzun süren pazarlıklara rağmen, stant için izin çıkmadı. Bunu üzerine bir açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, amaçlarının halkın kayyumlara yaklaşımını tespit etmek olduğunu söyledi. Farisoğulları, “Bu oturma eylemi ile birlikte biraz itirazı toplumsallaştırma adına, yani vatandaşımızın, halkımızın bu haksız, hukuksuz kayyum darbesine karşı, bir tutum ortaya koyması açısından yapmak istedik. Diyarbakır seçmeni, Diyarbakır halkı bu atanan kayyumu ne kadar meşru görüyor, meşru mudur, değil midir? Bunun bir halkasıdır. Halkımızın iradesiyle bir darbedir, yahut gasptır. Bu açıdan biz bir imza kampanyası başlatmak istedik. Diyarbakır halkı kendi iradesini belirledi, kendi belediye eş başkanlarını seçti. Başka şehirden kimse gelip seçmedi. Dolayısıyla Diyarbakır halkının bu hukuksuzluğa karşı tavrının ne olduğunun ortaya çıkması açısından imza kampanyası başlatıldı” dedi.

Farisoğulları, kampanyanın yasaklanmasına tepki gösterdi. Yasak kararının polis tarafından kendilerine iletildiğini vurgulayan Farisoğulları, “Bu yurttaşlık hakkıdır, anayasal bir haktır. İçişleri Bakanlığı’na bir itirazdır aynı zamanda. Fakat maalesef, kolluk kuvvetleri, yargının vermiş olduğu bir karar tebliğ etti. Bu kararda bütün etkinliklerin yasak olduğu söylendi. Kentin en büyük mercisi il valiliği ve bazı mahkemeler tarafından verilen kararla yasaklandı. Hiçbir etkinlik, imza kampanyası da dahil itiraz hakkı dahil, kabul edilmiyor. Bu tutumu kınadığımızı, kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Bu arada dün ve bugün kentin değişik noktalarında imza toplamak isteyen bazı HDP’liler gözaltına alındı. Kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla Van, Diyarbakır ve Mardin’de düzenlenen oturma eylemleri de devam ediyor.

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