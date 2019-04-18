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HDP’nin itirazına YSK’dan ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin “KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, bunun yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesi” doğrultusundaki karara yaptığı itirazı reddetti.Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ilçeleri, Erzurum’un Tekman ilçesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi ve Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde seçimi ikinci en çok oy olarak kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmesi kararına itirazda bulunan HDP’nin itirazı, YSK tarafından reddedildi.Bu ilçe ve beldelerde seçimi birinci olarak kazanan adaylar KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilmişlerdi.İkinci en çok oy alarak mazbataları belediye başkanları ise şöyle:"Van Çaldıran - Şefik Ensari (AK Parti), Van Tuşba - Salih Akman (AK Parti), Van Edremit - İsmail Say (AK Parti), Erzurum Tekman - Mustafa Ergin (AK Parti), Diyarbakır Bağlar - Hüseyin Beyoğlu (AK Parti), Kars Digor ilçesi Dağpınar beldesi - Ömer Vargün (AK Parti)".

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin “KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, bunun yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesi” doğrultusundaki karara yaptığı itirazı reddetti.
Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ilçeleri, Erzurum’un Tekman ilçesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi ve Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde seçimi ikinci en çok oy olarak kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmesi kararına itirazda bulunan HDP’nin itirazı, YSK tarafından reddedildi.
Bu ilçe ve beldelerde seçimi birinci olarak kazanan adaylar KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilmişlerdi.
İkinci en çok oy alarak mazbataları belediye başkanları ise şöyle:
"Van Çaldıran - Şefik Ensari (AK Parti), Van Tuşba - Salih Akman (AK Parti), Van Edremit - İsmail Say (AK Parti), Erzurum Tekman - Mustafa Ergin (AK Parti), Diyarbakır Bağlar - Hüseyin Beyoğlu (AK Parti), Kars Digor ilçesi Dağpınar beldesi - Ömer Vargün (AK Parti)".

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