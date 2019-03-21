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HDP'nin İzmir'deki nevruz kutlamasında PKK sloganları atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara katılan HDP'li milletvekilleri, konuşmalarında İzmir'de AK Parti ve MHP karşısındaki belediye başkan adaylarına destek istedi - Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kutlamalarda, PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçaları açıldı, afişler asıldı, polis ekiplerince 13 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - HDP'nin İzmir'deki nevruz kutlamasında terör örgütü PKK/KCK sloganları atıldı, HDP'li milletvekilleri İzmir'de AK Parti ve MHP'nin karşısındaki adayı destekleyeceklerini belirtti.

HDP tarafından Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Örgütü simgeleyen bez parçaları açılarak, terör örgütü lehine yazıların yer aldığı afişler asıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "AK Parti ve MHP karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde bile onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP duracak." dedi.

Kılıç, Türkiye'nin diğer batı kentlerinde de aynı tutumu sergileyeceklerini belirtti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da HDP'nin büyükşehirlerdeki AK Parti ve MHP adaylarının karşısındaki adaya destek vereceği illerin başında İzmir'in geldiğini dile getirdi.

Kemalbay konuşma yaptığı sırada da sık sık terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise konuşmasını Kürtçe yaptı.

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda terör örgütü PKK sloganları atarak, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını açtıkları tespit edilen 13 zanlıyı gözaltına aldı.

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