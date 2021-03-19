HDP'nin kaderi AYM'deki kritik dengede: Anahtar 2 üyede

HDP hakkında açılan kapatma davasında yargılamayı yapacak olan 15 üyeli AYM'de 2 üyenin oyu dengeleri değiştirebilir. Alican Uludağ, AYM'deki kritik dengeyi yazdı.Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcılığınınHDP hakkında açtığı kapatma davasının ardından gözler yargılamayı yapacak olan Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çevrildi. Yüksek Mahkeme'nin HDP ile ilgili vereceği olası kapatma veya kapatmama kararı, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğuracak.

Kapatma davasında AYM'nin önünde üç seçenek var. Anayasanın 69. maddesi uyarınca HDP hakkında temelli kapatma, fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılma kararı verilebileceği gibi dava esastan da reddedilebilir.

Toplam 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında kapatma veya hazine yardımından yoksun bırakılması kararı ancak üyelerin üçte iki çokluğuyla verilmek zorunda.

Yani, AYM'nin 10 üyesinin kapatma yönünde oy kullanması gerekiyor.

Peki bu noktada AYM'deki dengeler nasıl?

Anayasa Mahkemesi'nin 7 üyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üyesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 üyesini ise TBMM seçti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçtiği üyelerin sonuncusu Serdar Özgüldür geçen Aralık ayında emekliye ayrıldı. Artık Sezer döneminden AYM'de üye kalmadı.