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HDP’nin Kapatılması İçin İddianame Sunuldu

17.03.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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HDP’nin Kapatılması İçin İddianame Sunuldu

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davası açılması için Anayasa Mahkemesi'ne iddianameyi gönderdiklerini açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtildi.

Mart ayı başında HDP ile ilgili inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığı’na yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti.

İnceleme sonucu HDP’nin “terör eylemlerinin odağı’’ olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne hazırlanan iddianameyi sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yazılı açıklamasında, ‘’Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir’’ denildi.

Bahçeli çağrıda bulunmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen Ocak ayında, 6-8 Ekim (2024 Kobani olayları) iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma davası açmaya çağırırken, bunun yapılmaması halinde kendi partisinin bu konuda başvuruda bulunacağını belirtmişti.

2014’te Kobani protestoları ve çatışmalarında 37 kişi yaşamını yitirmiş, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralanmıştı.

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