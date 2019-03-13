HDP’nin Kayyum Sonrası Projeleri

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları, vaatlerini açıkladı. Vaatler arasında en çok dikkat çeken, eş başkanlık sisteminin devamı, belediye hizmetlerinde çok dil kullanılması ve kayyım döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.
Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın mitinglerde HDPlilerle ilgili videoları izletmesine tepki gösteren Temelli, “Ülkenin Cumhurbaşkanı sabah gözünü açıyor, nefret söylemiyle akşam yatıyor nefret söylemiyle. Hatta bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürt’e ‘defolun gidin’ diyor. Terörist diyor. Her türlü suçlamayı yapıyor, sonra da ben ‘böyle bir şey demedim’ diyor. Dediğinin kanıtları videolarda var. Sen videolarda bizi göstereceğine biraz da kendi söylediklerini göster. Neyi mi göster? Örneğin, 2014 yılını göster. 2014 yılında yerel seçimlere giderken, Nevroz’u kutlamaya giderken, bu ülke nasıl bir siyasi bir iklim içerisindeydi ki o gün ne diyordu onu göster. Çıkar o bantları! Hepsi arşivlerde, hepsi hafızalarda, bu ülke balık hafızalı değil fil hafızalıdır. Her şeyi hatırlıyoruz. O zaman siz ne söylüyordunuz? Biz ne diyorduk? Biz işte tutarlı siyasetimizle, 2014 yılında nasıl tutarlı bir şekilde barış diyorsak, bugün de barış diyoruz. 2014’te nasıl demokrasi diyorsak, bugün de yine demokrasi diyoruz” dedi.
Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Hülya Alökmen Uyank ve Selçuk Mızraklı seçim bildirgelerini açıkladı. Bildirgede eş başkanlık sisteminin devamı, belediye hizmetlerinde çok dil kullanılması ve kayyum döneminde yapılanların eski haline getirilmesine ilişkin vaatlerin öne çıkması dikkat çekti.
Bildirgeden bazı başlıklar şöyle;
“-KHK’lerle ihraç edilenler için istihdam olanakları yaratacak, dayanışma ağları kuracak ve işlerine dönene kadar mücadele edeceğiz.
-Kayyumun kapattığı Anadilinde Eğitim Veren Kreşler, Kadın Sığınakları, Kadın Danışma Merkezleri, Eğitim Destek Evleri, Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezleri, Belediye Şehir Tiyatroları, Kooperatifleri, Üretim Atölyeleri, Yoksullukla Mücadele Dernekleri, Sağlık Merkezleri gibi belediye birimlerini yeniden açacağız ve daha güçlü bir şekilde halkın hizmetine sunacağız.
-Kayyumların tarihi ve kültürel hafızayı yok etmek için yıktırdığı anıt ve heykelleri yeniden inşa edeceğiz.
-Kayyumların isimlerini değiştirdiği park, bahçe ve sokaklara isimlerini yeniden vereceğiz.
-Eş Başkanlık uygulamasına devam edeceğiz. Kadın Daire Başkanlığı’nı yeniden kuracağız.
-Kayyumların bir avuç yandaşa peşkeş çektiği belediye ihalelerini iptal edeceğiz.
-Tüm hizmetlerimizde kentte konuşulan anadilleri ve cinsiyet eşitliğini esas alacağız.
-Kadınların ekolojik köyler ve kooperatifler kurmasını destekleyeceğiz. Belediyemize ait tarım arazilerini kadınların kullanımına açarak kadınların burada ekolojik tarım yapmasını destekleyeceğiz ve bu ürünlerin aracısız bir şekilde halka ulaşmasını sağlayacağız.
-Kadınların istihdam alanlarını yaygınlaştırmak için Kadın İstihdamı Geliştirme Merkez’lerini (KİGEM) belediyelerimizde yaygınlaştıracağız.
-Her ilçede kadınların sorunları ve ihtiyaçları için hizmet verebilecek çok dilli Kadın Danışma Merkezilerini yeniden açacağız.
-İşlevsizleştirilen Amed Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evini yeniden hizmete açacağız.
-Kayyum tarafından kapatılan çok dilli “Alo Şiddet Hattını” yeniden açacağız.
-Zorla boşaltılmış köylerde dayanışmayla yeni yaşamsal mekan ve imkanlarla sağlıklı olan doğal tarımsal üretim destekleyeceğiz. “Doğduğum yerde doymak istiyorum” projesinin yaygınlaştırarak yurttaşların ekonomik nedenlerle göç etmesinin önüne geçeceğiz.
-Yerel üretimi arttırarak yerel pazarlar kurarak üreticiden tüketiciye ulaşacak aracısız bir sistem oluşturacağız.
-Yerel halka uygun fiyatlı, sağlıklı yerel ürünlerin aracısız satışının yapıldığı, hem üreticiye hem de yerelde yaşayan tüketiciye ekonomik ve sağlıklı ürünler sunan Aracısız Satış Merkezlerini kuracağız.
-Bismil’de yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için bir tohum evi açacağız. Tohumda tekelleşmeye ve patentleşmeye karşı tohumları paylaşacağımız tohum takas şenlikleri yapacağız.
-Çok dilli kültürel, sanatsal ve edebi faaliyetler yürüterek kaldığımız yerden devam edecek.
-Amed 5 No’lu Cezaevi Cumhuriyet Dönemi Kürt Tarihinin en büyük acılarının yaşandığı mekanlardan biridir. Bu mekanın Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi-Utanç Müzesi’ne dönüştürülmesi için kentin diğer bileşenleriyle birlikte girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.
-Diyarbakır’da Faili Meçhuller için Kayıplar Duvarı inşa edeceğiz. Amed’de faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitirenlerin ve kaybedenlerin isimleri ve hikayeleri burada yaşatılacak ve gelecek nesillere aktaracağız.
-Kayyumlar tarafından kapatılan Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüklerini yeniden açıp, tüm yerel yönetim hizmetlerini çok dilli sunacağız.
-Kayyumun kapattığı bütün gençlik ve destek merkezlerini yeniden gençlerin hizmetine sunacağız.
-Yoksullukla mücadele için Sarmaşık Derneği deneyimini referans alarak Sarmaşık Kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile ihtiyacı olan kişilerin gıda, giyecek, eşya gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız.
-Suriçi’nin tarihsel dokusunu koruyarak ve üzerinde yaşayan topluluklarla birlikte yeniden inşa edeceğiz.
-Sur’daki tarihsel ve toplumsal yıkımların her birimizin yüreğinde açtığı derin yaraları kapatacağız.
-Sur için emek veren, mücadele eden, yüreği Sur’da atan herkes ile birlikte Sur’u yöneteceğiz. Sur’daki toplumsal dayanışmayı yeniden öreceğiz.
-UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin onayladığı Alan Yönetim Planı’nı uygulamak için kurulan ve kayyum tarafından kapatılan Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanlığı’nı yeniden açacağız.
-6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması, mahallelerin uluslararası uzman heyetlere ve ilgili kent dinamiklerinin incelemesine açılması için ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunacağız.
-Evlerini terk etmek zorunda kalan Sur halkının evlerine dönebilmesi için BM ilkelerini esas alarak etkin bir kamuoyu oluşturup mücadele yürüteceğiz.
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