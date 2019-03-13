HDP’nin Kayyum Sonrası Projeleri

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları, vaatlerini açıkladı. Vaatler arasında en çok dikkat çeken, eş başkanlık sisteminin devamı, belediye hizmetlerinde çok dil kullanılması ve kayyım döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın mitinglerde HDPlilerle ilgili videoları izletmesine tepki gösteren Temelli, “Ülkenin Cumhurbaşkanı sabah gözünü açıyor, nefret söylemiyle akşam yatıyor nefret söylemiyle. Hatta bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürt’e ‘defolun gidin’ diyor. Terörist diyor. Her türlü suçlamayı yapıyor, sonra da ben ‘böyle bir şey demedim’ diyor. Dediğinin kanıtları videolarda var. Sen videolarda bizi göstereceğine biraz da kendi söylediklerini göster. Neyi mi göster? Örneğin, 2014 yılını göster. 2014 yılında yerel seçimlere giderken, Nevroz’u kutlamaya giderken, bu ülke nasıl bir siyasi bir iklim içerisindeydi ki o gün ne diyordu onu göster. Çıkar o bantları! Hepsi arşivlerde, hepsi hafızalarda, bu ülke balık hafızalı değil fil hafızalıdır. Her şeyi hatırlıyoruz. O zaman siz ne söylüyordunuz? Biz ne diyorduk? Biz işte tutarlı siyasetimizle, 2014 yılında nasıl tutarlı bir şekilde barış diyorsak, bugün de barış diyoruz. 2014’te nasıl demokrasi diyorsak, bugün de yine demokrasi diyoruz” dedi.