"HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde güçlü partinin adayını destekleyeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında kazandığı Doğu ve Güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz." dedi.

Partisinin Yapraklı ilçesinde düzenlenen salon toplantısında konuşan Destici, Yapraklı'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yerel seçimlere gidildiğini ve yerel seçimlerde de ittifakların olduğunu belirten Destici, "Partiler ayrı ayrı ittifak yaptılar. Fakat ittifak yapan partiler içinde de ittifak yapılmayan yerler var. Ama her tarafta hangi ittifaka yakınsanız orada bir gönül birlikteliği var." dedi.

İttifakın yapılmadığı illerde de sorunsuz bir seçim yapılacağını belirten Destici, "Dolayısıyla vatandaşa gidilecek ve vatandaş burada hangisini daha etkin, daha becerikli, daha liyakatli görüyorsa onu seçecek." ifadelerini kullandı.

BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi hassasiyetleri olduklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu: