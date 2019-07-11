HDP'nin Marmara Bölge Örgütlenme Konferansı

İSTANBUL (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım." dedi.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki Marmara Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan Temelli, 31 Mart'ta güçlü bir strateji ortaya koyarak barış ve demokrasi yolunun açılmasına vesile olduklarını söyledi.

Türkiye'de büyük bir adalet mücadelesini hayata geçirmek gerektiğini belirten Temelli, "Seçim zamanları ortaya çıkan, sadece seçim sandıklarında buluşan mücadeleyi gelin sürekli hale getirelim, gelin demokrasi ittifakında buluşalım ve bu ülkenin ihtiyaç duyduğu adalet, hukuk, barış, toplumsal barışı hep beraber inşa edelim. Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, sistemin yeni sorunlar üreteceğini iddia etti.

HDP'nin referandum, 24 Haziran 2018 ve son yerel seçimlerdeki tavrının Türkiye'de siyasetin kulvarını değiştirdiğini savunan Temelli, stratejilerinin kutuplaşmaya karşı üçüncü bir yolun bulunduğu göstermek olduğunu ifade etti.

Temelli, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

