HDP'nin nevruz kutlamaları sonrası gerginlik

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Bingöl, Şırnak, Mardin'in Nusaybin ve Midyat, Elazığ'ın Karakoçan ilçelerinde HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler, polis noktasında üst aramasından geçirildi.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan ile bazı HDP'li milletvekilleri katıldı.

Müzik yayını yapılan etkinlikte, nevruz ateşi görevlilerce yakıldı.

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmada, halkın nevruzunu kutladı.

"Nevruz ateşi bütün karanlıkları aydınlatacaktır. 31 Mart'taki yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız." diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Hakkın, hukukun üstünlüğünü yok sayanlara karşı seçimlere gireceğiz. Halkımızı yoksulluğa, gençlerimizi işsizliğe, çocuklarımızı karanlık bir geleceğe mahkum edenlere karşı seçimlere gireceğiz. Bizler halkın iradesini tanımayan, bu iradeyi kayyumlarla pes ettirmeye çalışanlara karşı seçimlere gireceğiz."

Buldan, seçimlere halkın, emeğin, kadınların ve Kürtlerin ittifakıyla girdiklerini ifade ederek, "Bu ittifakın tarihsel bir önemi var. Bugün dört bir yandan tarihimize, kültürümüze, varlığımıza, kimliğimize saldıranlara karşı oluşturduğumuz bir güç birliği var." diye konuştu.