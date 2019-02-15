HDP’nin Öcalan Yürüyüşüne Abluka 

HDP’nin geçen hafta duyurduğu eylemden bir gece önce Leyla Güven’in evine giden tüm yollar barikatla kapatıldı. Güven’in evine kimsenin yaklaşmasında izin verilmedi. Kentin dört girişine dağılan HDP milletvekilleri, diğer kentlerden gelenleri karşılamaya hazırlandı. Ancak girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, HDP’lilerin hareketine izin vermedi.

Mardin yolu girişinde bekleyen bir HDP’li milletvekili grubu da polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Milletvekilleri saatlerce beklemek zorunda kaldı. Öğle saatlerinde bölgeden ayrılmak isteyen milletvekillerinin toplu hareket etmesine de izin verilmedi. Milletvekilleri tek tek araçlarına bindirilerek, polis eşliğinde bölgeden ayrıldı. Bu sırada Şırnak Milletvekili Nuran İmir polislere tepki gösterdi. İmir, ablukaya rağmen Leyla Güven’in sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile polisler arasında da itişme yaşandı.

Polis eşliğinde Mardin yolundan ayrılan milletvekilleri, Güven’in evine yakın bir noktada bekleyen partililerle bir araya geldi. Ancak polis burada da milletvekilleriyle partililerin birlikte hareket etmesine izin vermedi. Partililerin geçişine izin vermeyen polis, milletvekillerinin Güven’in evine 500 metre yaklaşmasına izin verdi. Milletvekilleri burada yeninden ablukaya alındı.