HDP’nin Öcalan Yürüyüşüne Abluka 

Burada açıklama yapmak isteyen milletvekilleriyle polisler arasına iki sıra polis yerleştirilince, gazeteciler tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gazetecilerin polis barikatının içerisine girmesine izin verildi.

Saatler süren bekleyişin ardından bir açıklama yapan Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Öcalan’ın konuşmasının çözümün önünü açtığını savundu. Taşdemir, ‘’Tam 20 yıldır bir şekilde bu komplo Kürt halkına, Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya yönelik süreklileştirilmeye çalışılıyor. Sayın Öcalan’ın barışçıl ve müzakereci kişiliği sayesinde Türkiye halklarına dönük bu komplo bir yönüyle boşa çıkarıldı. Komplo her an yeniden güncellenerek devreye sokuluyor. Bu anlamıyla İmralı Sisteminin yaratıcıları yüzyıllardır her türlü suça bulaşmış küresel egemenler ve demokratik ve eşitlikçi mücadeleleri boğmaya çalışan sömürgeci güçlerdir. Tecrit dediğimiz olgu sadece Sayın Öcalan’a uygulanan bir durum olmaktan çıkıp özellikle 2015 yılında barış ve müzakere süreci sonlandırıldıktan sonra bütün topluma uygulanan bir iktidar pratiğine dönüşmüştür. Çünkü bu ülkede savaş ve çatışmayı sürekli büyüten iktidar şunu iyi bilmektedir. Konuşan bir Öcalan çözümün ve barışın yolunu açan bir Öcalan’dır. Susturulan bir Öcalan, derinleşen bir çözümsüzlüktür, savaş, eşitsizlik ve yükselen faşizmdir” dedi.