HDP’nin Öcalan Yürüyüşüne Abluka 

HDP’nin geçen hafta duyurduğu eylemden bir gece önce Leyla Güven’in evine giden tüm yollar barikatla kapatıldı. Güven’in evine kimsenin yaklaşmasında izin verilmedi. Kentin dört girişine dağılan HDP milletvekilleri, diğer kentlerden gelenleri karşılamaya hazırlandı. Ancak girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, HDP’lilerin hareketine izin vermedi.
Mardin yolu girişinde bekleyen bir HDP’li milletvekili grubu da polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Milletvekilleri saatlerce beklemek zorunda kaldı. Öğle saatlerinde bölgeden ayrılmak isteyen milletvekillerinin toplu hareket etmesine de izin verilmedi. Milletvekilleri tek tek araçlarına bindirilerek, polis eşliğinde bölgeden ayrıldı. Bu sırada Şırnak Milletvekili Nuran İmir polislere tepki gösterdi. İmir, ablukaya rağmen Leyla Güven’in sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile polisler arasında da itişme yaşandı.
Polis eşliğinde Mardin yolundan ayrılan milletvekilleri, Güven’in evine yakın bir noktada bekleyen partililerle bir araya geldi. Ancak polis burada da milletvekilleriyle partililerin birlikte hareket etmesine izin vermedi. Partililerin geçişine izin vermeyen polis, milletvekillerinin Güven’in evine 500 metre yaklaşmasına izin verdi. Milletvekilleri burada yeninden ablukaya alındı.
Burada açıklama yapmak isteyen milletvekilleriyle polisler arasına iki sıra polis yerleştirilince, gazeteciler tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gazetecilerin polis barikatının içerisine girmesine izin verildi.
Saatler süren bekleyişin ardından bir açıklama yapan Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Öcalan’ın konuşmasının çözümün önünü açtığını savundu. Taşdemir, ‘’Tam 20 yıldır bir şekilde bu komplo Kürt halkına, Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya yönelik süreklileştirilmeye çalışılıyor. Sayın Öcalan’ın barışçıl ve müzakereci kişiliği sayesinde Türkiye halklarına dönük bu komplo bir yönüyle boşa çıkarıldı. Komplo her an yeniden güncellenerek devreye sokuluyor. Bu anlamıyla İmralı Sisteminin yaratıcıları yüzyıllardır her türlü suça bulaşmış küresel egemenler ve demokratik ve eşitlikçi mücadeleleri boğmaya çalışan sömürgeci güçlerdir. Tecrit dediğimiz olgu sadece Sayın Öcalan’a uygulanan bir durum olmaktan çıkıp özellikle 2015 yılında barış ve müzakere süreci sonlandırıldıktan sonra bütün topluma uygulanan bir iktidar pratiğine dönüşmüştür. Çünkü bu ülkede savaş ve çatışmayı sürekli büyüten iktidar şunu iyi bilmektedir. Konuşan bir Öcalan çözümün ve barışın yolunu açan bir Öcalan’dır. Susturulan bir Öcalan, derinleşen bir çözümsüzlüktür, savaş, eşitsizlik ve yükselen faşizmdir” dedi.
HDP’nin eylemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemindeydi. Bursa’da konuşan Erdoğan, HDP Milletvekili Saliha Aydeniz’in polisin kolunu ısırmasına değinerek, ”Geçtiğimiz günlerde bir HDP'li vekil bayan, benim polisimin elini ısırıyor. Öyle bir şey yok! Bunların bedelini ödeyecekler” diye konuştu.
Erdoğan sözünü ettiği Aydeniz ile polis arasında bugün de gerginlik vardı. Kent girişinde bekleyen Aydeniz ile polis arasındaki itişme sırasında Aydeniz yere düşerek başını çarptı. Hastaneye kaldırılan Aydeniz, müşahede altına alındı. HDP polisin Aydeniz’e çelme taktığını öne sürdü.
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