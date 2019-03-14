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HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan 'Li Dijî Şer Aşitî' yazılı pankart ve bilboardlar, 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.

HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan 'Li Dijî Şer Aşitî' yazılı pankart ve bilboardlar, 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.
HDP, 31 Mart yerel seçim propagandası için kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboard astı. Şanlıurfa 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP’nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Dijî Şer Aşitî' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve TMK'nin 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile el konulmasına karar verdi. Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine HDP yöneticileri tepki gösterdi.
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