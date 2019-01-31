HDP'nin parti meclisi yedek üyesi tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan Kır'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum