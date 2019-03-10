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HDP'nin seçim bürosunun açılışında 'türkü' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 22:56 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosunun açılışında terör örgütünü övücü türkü söyleyen kişi ve müzisyen ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosunun açılışında terör örgütünü övücü türkü söyleyen kişi ve müzisyen ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.
HDP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından akşam saatlerinde, Yukarı Hereke Mahallesi'nde seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta, R.B. bölücü terör örgütü aleyhinde türkü söylerken, E.Ç. ise orgla eşlik etti. Bu sırada bazı kişiler halaya çekip, türküye eşlik etti. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri müdahalede bulunarak türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ile halay çekip, türküye eşlik eden H.K., D.A., C.T., İ.B., H.B., F.T. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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