HDP'nin seçim çalışmalarında tutuklanan Alman şarkıcıya 2 suçtan ceza istemi

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Edirne'nin Enez ilçesinde, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklanan 'Hozan Cane' adını kullanan Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın (47) hakkında, yargılandığı mahkemede savcı, Atatürk'e hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmesini talep etti.

Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel seçimleri ile ilgili HDP'nin çalışmalarına destek vermek amacıyla Haziran ayında Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Atatürk’e hakaret suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün tutukluğu bulunduğu İstanbul'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yargılandığı Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Saide İnaç'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya İnaç'ın avukatları Mustafa Peköz, Nevroz Akalan ile Almanya'nın Türkiye konsolosluğu'ndan bir temsilci katıldı. Avukatların Saide İnaç'ın mahkemeye bizzat katılarak savunma yapması talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, Saide İnaç'ın Atatürk'e hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza almasını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise beraatını talep etti. Savcının 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasına karşı savunma yapan Saide İnaç, suçlamaları kabul etmedi. Savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan İnaç, cezaevi koşullarından yakınarak geçmişten gelen sağlık sorunları olduğunu ve bunun içinde belirli aralıklarla kontrolden geçmesi gerektiğini söyledi. Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını anlatan İnaç, "Eğer terör örgütü üyesi olsaydım Türkiye'ye gelmezdim. 24 Haziran seçimleri için HDP'den düğün etkinliklerine katılmam için davet aldım. Suçlandığım gibi sosyal medya üzerinden propaganda yapsaydım, Türkiye'ye gelmezdim. Gözaltına alındığımda üzerimden çıkanlar suç olsaydı onu Türkiye'ye getirmez yada kaldığım yerde bırakırdım. Ben sanatçıyım, Almanya'da çıktığım programlarda salonun içinde ne var, sağa sola ne konulmuş bu sanatçının işi değildir. Bunlara bakmam" dedi.

Sanık Saide İnaç'ın avukatları da tahliye taleplerinde bulunurken, mahkeme heyeti avukatlara savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı ierteledi. Mahkeme ayrıca Saide İnaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.