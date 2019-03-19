HABER

HDP'nin Siirt mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Oyumuza, irademize sahip çıkacağız"

SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.

Partisince Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Temelli, seçimlere kısa bir süre kaldığını, kalan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İktidara geldiklerinde kentlerde bütçeleri halkla birlikte belirleyeceklerini ifade eden Temelli, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle katılımcı belediyecilik anlayışı içinde hareket edeceklerini belirtti.

Temelli, şöyle konuştu:

"Halkımızla birlikte bütçeyi oluşturacağız. İhtiyaçlarımızı birlikte, önceliklere göre değerlendireceğiz. Siyaset toplumun beklentilerini karşılamaktır. Toplumla birlikte çözüm üretmektir. HDP bunu başarmıştır, HDP tıkanan Türkiye'nin önünü açmıştır.

Birileri diyor ki 'HDP'nin oyu haramdır.' Bizim oyumuz anamızın ak sütü gibi helaldir. 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Hakikatin sesini, HDP'nin sesini bu yanlışlara karşı her yere taşıyacağız. Oylarımıza, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Hepimiz müşahit olacağız. Oylarımızı çaldırtmayacağız. Sandığa gittiğimizde bu adaletsizliği son vereceğiz. Oylarımıza, sandıklarımıza sahip çıkacağız."

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Amasya'da korkutan deprem!Amasya'da korkutan deprem!
THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.