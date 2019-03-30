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HDP'nin Şırnak mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Burası bizim yurdumuz ve vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz. Yarın hür irademizi kullanarak her yerde oyumuzu kullanacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Burası bizim yurdumuz ve vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz. Yarın hür irademizi kullanarak her yerde oyumuzu kullanacağız." dedi.

Temelli, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ülkenin ikinci sınıf vatandaşı olmadıklarını, Türk ve Kürtlerin bu topraklarda yaşayan 72 millet gibi bir arada birinci sınıf vatandaş olduğunu söyledi.

Yarın yapılacak seçimde bütün vatandaşları oy kullanmaya davet eden Temelli, "En güzel cevabı Şırnak'ta da vereceğiz, tüm Türkiye'de vereceğiz. Dost düşman bilsin ki biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız." diye konuştu.

HDP olarak Türkiye'ye bir barış seçeneği sunduklarını dile getiren Temelli, şunları kaydetti:

"Tek başımıza iktidara gelemiyorsak AK Parti-MHP bloğu karşısında demokrasi güçleri iktidara gelsin diye demokrasi güçlerine güç katacağız. AK Parti-MHP bloğunu gerileteceğiz. Burası bizim yurdumuz ve vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz. Yarın hür irademizi kullanarak her yerde oyumuzu kullanacağız. Her vatandaş gibi sandığa gidiyoruz ve o sandıktan barışı, demokrasiyi ve HDP'yi çıkaracağız. Biz terörist değiliz, HDP'yiz, HDP halktır, halk burada."

Temelli, "Cumhurbaşkanı, 'Bu Kürt bile değil' diyor. Ben de diyorum ki; ben Kürt'üm,Türk'üm, Türkiye'yim. Biz acılarımızla akraba olduk, acıyı bal eyledik, yan yana geldik. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'siyle omuz omuza verdik, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyet ve barış için yan yanayız." ifadesini kullandı.

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HDP şırnak

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