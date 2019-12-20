HABER

HDP’nin Sur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

20.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır kent merkezinde HDP’nin yönettiği son belediye olan Sur’un Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve bir meclis üyesi gözaltına alındı. Belediyeye baskın yapan polis saatlerce arama yaptı

HDP’nin Sur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Diyarbakır kent merkezinde HDP’nin yönettiği son belediye olan Sur’un Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve bir meclis üyesi gözaltına alındı. Belediyeye baskın yapan polis saatlerce arama yaptı.

Polis, sabah saatlerinde Sur Belediyesi’nin hizmet binasına baskın düzenledi. Polislerin ablukaya aldığı binada arama sürerken, Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalar sonucu Buluttekin ve Eken gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınamayan Buluttekin ve Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in avukatı Sertaç Buluttekin de operasyona ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı. Avukat Buluttekin, “Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşindaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar. Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin “dedi.

Baskınların ardından Belediyesi çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye gelen meclis üyelerinin alınmadı. Sur Belediyesi’ne gelen Olay Yeri İnceleme ve Siber Suçlar polisi, binada arama yapmaya başladı. Bu sırada binaya gelen Belediye Meclis üyeleri de içeri alınmayarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Binaya giren polislerin, belediyedeki bazı bilgisayarlara ait hard disklerin kopyalarını aldıkları öğrenildi.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
3 yıldır kayıp Selahattin'in ağabeyi ve yengesi tutuklandı3 yıldır kayıp Selahattin'in ağabeyi ve yengesi tutuklandı
Bursa’da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltıBursa’da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

Küçük Menderes'ten acı haber...

Bahçelievler’de öğretmenden öğrencilere darp iddiası! Veliler ayaklandı

Okulda korkunç iddia! Veliler ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.