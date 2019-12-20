HDP’nin Sur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Diyarbakır kent merkezinde HDP’nin yönettiği son belediye olan Sur’un Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve bir meclis üyesi gözaltına alındı. Belediyeye baskın yapan polis saatlerce arama yaptı.

Polis, sabah saatlerinde Sur Belediyesi’nin hizmet binasına baskın düzenledi. Polislerin ablukaya aldığı binada arama sürerken, Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalar sonucu Buluttekin ve Eken gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınamayan Buluttekin ve Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in avukatı Sertaç Buluttekin de operasyona ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı. Avukat Buluttekin, “Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşindaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar. Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin “dedi.

Baskınların ardından Belediyesi çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye gelen meclis üyelerinin alınmadı. Sur Belediyesi’ne gelen Olay Yeri İnceleme ve Siber Suçlar polisi, binada arama yapmaya başladı. Bu sırada binaya gelen Belediye Meclis üyeleri de içeri alınmayarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Binaya giren polislerin, belediyedeki bazı bilgisayarlara ait hard disklerin kopyalarını aldıkları öğrenildi.

