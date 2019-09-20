"HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere ilişkin, "Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'un Yomra ilçesine gelen Aydın, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Koray Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yomra'nın Trabzon gündeminde sıkça konuşulan bir ilçe olduğunu söyledi.

Yomra'nın geleceği için evvela güvenilirliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İstanbul'a gittiğimde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretimde kendisine şunu söyledim, biliyorsun ben Yomralıyım. İçi boşaltılmış, şu anda imkan ve fırsatları elinden alınmış bir belediyemiz var ama burası Trabzon'un büyüme akslarından bir tanesi. Dolayısıyla burada yapılması gereken adımlar var. Bu konuda elinden gelen yardımı yapmasını beklediğimi söyledim."