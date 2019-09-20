HABER

"HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - (HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler) Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz" - "Amerika ne yaptığını biliyor, Rusya ne yaptığını biliyor. El altından belirli konularda anlaşmışlar ama biz 2 senedir bir türlü Fırat'ın doğusuna girme kararlılığını ortaya koyamamamızın ağır bedellerini ödeyebileceğimizi şimdiden görüyorum"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere ilişkin, "Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'un Yomra ilçesine gelen Aydın, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Koray Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yomra'nın Trabzon gündeminde sıkça konuşulan bir ilçe olduğunu söyledi.

Yomra'nın geleceği için evvela güvenilirliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İstanbul'a gittiğimde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretimde kendisine şunu söyledim, biliyorsun ben Yomralıyım. İçi boşaltılmış, şu anda imkan ve fırsatları elinden alınmış bir belediyemiz var ama burası Trabzon'un büyüme akslarından bir tanesi. Dolayısıyla burada yapılması gereken adımlar var. Bu konuda elinden gelen yardımı yapmasını beklediğimi söyledim."

- "Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil"

Aydın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan annelere ilişkin soru üzerine, "Bizim bu konuda peş peşe yapılmış parti açıklamalarımız var. Orada anneler toplanmış haykırışta bulunuyorlar. Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin bu tür problemlerini çözebilecek güç ve kudrette olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geriye dönük kaybedilmiş ciddi bir zamanı vardır. Bu zaman içerisinde özellikle devlet gücünü ve kuvvetini kullanmada adına barış süreci denilen süreç içerisinde PKK'nın yeniden güçlenme döneminin açılmış olması ve dağa çıkış hareketinin daha serbest, daha rahat, daha inançlı, ailelerin kontrolü dışında o trafiğin yeniden oluşturulduğu zeminin sahiplerinin geçmişte bütün bu yaşananları unutarak HDP'nin kapısını umut kapısı haline getirmelerine de şiddetle karşı çıkıyoruz."

- "Amerika ve Rusya ne yaptığını biliyor"

Fırat'ın Doğu'sunda, şu anda Amerika'nın güdümünde, kontrolünde aynı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi yeni bir devletin kurulduğunu iddia eden Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yeni devlet kuruluşunun engellenmesi Diyarbakır'ın önünde bekleyen ailelerin sıkıntısını da temelden ve kökten çözebilecek bir girişimin şu anda devletin birinci önceliği diye düşünüyorum. 15 güne kadar bekleyip gireceğiz diyorlar, inşallah gerçekleşir. Bunu bir Türk milliyetçisi olarak yürekten istiyorum. Çünkü bunun artık idare edilir bir tarafı kalmamıştır. Amerika ne yaptığını biliyor, Rusya ne yaptığını biliyor. El altından belirli konularda anlaşmışlar ama biz 2 senedir bir türlü Fırat'ın doğusuna girme kararlılığını ortaya koyamamamızın ağır bedellerini ödeyebileceğimizi şimdiden görüyorum."

Aydın, Amerika'nın bölgeye herkesin gözü önünde silah yardımı yaptığına dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acilen Suriye Devlet Başkanıyla husumeti ortadan kaldırarak sahada iş birliği imkanı yapmasının Türk devletinin geleceği açısından birinci öncelikli mesele olduğunu sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Bıyık, Aydın'a Trabzonspor forması hediye etti.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
TBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldıTBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldı
Karamollaoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na ziyaretKaramollaoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Yargı paketinde önemli gelişme!

Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı

HDP'nin kapatılması için imza topladılar

Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.