HDP'nin yerel seçim çalışmaları

ALPER ATALAY- HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, yerel seçimlere ilişkin, "Adaylık başvuruları için henüz resmi takvimi açıklamadık fakat ilgi yüksek olduğundan takvim açıklanmadan adaylık başvuruları gelmeye başladı." dedi. Oluç, HDP'nin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları birkaç başlık altında ele aldıklarını, bu kapsamda seçime girilecek her yerde çalışma yaptıklarını, fizibilite raporları oluşturduklarını söyledi. Bu çalışmaları, kayyum ile yönetilen belediyelere ilişkin de yaptıklarını ifade eden Oluç, çalışmalar kapsamında birçok yerde geniş katılımlı halk toplantıları gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda vatandaşların belediye hizmetlerine nasıl baktığı ile eleştirilerini aldıklarını anlattı. Çalışmalar sonucunda yerel seçim bildirgesi hazırlayacaklarına işaret eden Oluç, uzun bir yerel yönetimler deneyimlerinin bulunduğunu ve yaptıkları çalışmaların raporlarının hazırlandığını söyledi. Hazırlanan raporlar ışığında Diyarbakır'da bir çalıştay yaptıklarını anımsatan Oluç, iki alanda geniş bir ortaklığın ortaya çıkmasını istediklerini dile getirdi.

Oluç, "Bu kapsamda çeşitli Kürt partileri ile görüşmelerimiz oldu ve sürüyor. Nasıl bir ortak davranış geliştirebileceğimizi konuşuyoruz. Henüz sonuç alınmamış olsa da tartışmalar sürüyor." diye konuştu. - MYK ve PM toplanacak "Batı illeri için de demokrasi güçleriyle mümkün olduğu kadar geniş ortaklık nasıl ortaya çıkarabilir", onu konuştuklarını vurgulayan Oluç, "Adaylık başvuruları için henüz resmi takvimi açıklamadık fakat ilgi yüksek olduğundan takvim açıklanmadan adaylık başvuruları gelmeye başladı." ifadesini kullandı. Oluç, 9-10 Kasım'da MYK, PM ve il başkanları toplantılarını yapacaklarını, toplantılarda adaylara ilişkin komisyonların şekilleneceğini ve çalışmalara başlayacağını aktardı. - "Adaylarımızı özenle seçeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz." açıklamalarına değinen Oluç, adaylara ilişkin listeleri oluşturduktan sonra YSK'ya göndereceklerini ve kararı YSK'nın vereceğini kaydetti.

Oluç, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanının bu açıklamasının YSK'yı etkilemek için yapıldığını düşünüyoruz. Bunun politik olarak ve hukuken yanlış olduğu kanaatindeyiz. HDP, 2014'te yerel seçimlere katıldığında da aynı yolu izledi. Adaylarımızı belirledik ve hiçbir aday YSK tarafından reddedilmedi. Dolayısıyla biz bu konuda özenli davranışı sürdüreceğiz." Kayyum ile yönetilen belediyeler ile kendilerinde bulunan diğer belediyelerin hepsini tekrar almayı hedeflediklerini ifade eden Oluç, "24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlara göre, daha önceki seçimlerde çeşitli nedenlerle kazanamayacağımız belediyelerin bir kısmını da alabilecek duruma geldiğimiz görülüyor. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, batı illerinde de birçok metropolde ve ilçelerde belediye meclislerine girme imkanımız var. Biz, bütün Türkiye'deki belediyelere talibiz." dedi. AK Parti ve MHP'den yapılan açıklamalara karşın Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de süreceğini öne süren Oluç, ittifakın sürdüğü her yerde, ittifakı siyasi olarak geriletecek, elindeki belediyelerin alınmasını sağlayacak adımları atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.