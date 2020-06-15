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HDP’nin Yürüyüşü Yasaklarla Başladı

15.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

HDP, Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya yapmayı planladığı yürüyüşe yasaklarla başladı. Yürüyüşün başlayacağı ve geçeceği güzergahlarda bulunan 10 kentte etkinlikler ve giriş çıkışlar yasaklandı

HDP’nin Yürüyüşü Yasaklarla Başladı

HDP, Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya yapmayı planladığı yürüyüşe yasaklarla başladı. Yürüyüşün başlayacağı ve geçeceği güzergahlarda bulunan 10 kentte etkinlikler ve giriş çıkışlar yasaklandı.

Yürüyüşün Hakkari kolu için kente gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, milletvekilleri ve parti yöneticileri, sabah parti binası önüne toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı parti binası önünde küçük bir grubun toplanmasına izin verildi. Ellerinde pankartlarla toplanan gruba hitaben bir konuşma yapan Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yasaklamalara tepki gösterdi.
Yürüyüşten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Sancar, “HDP demokratik siyasette her şart altında var olmayı kafasına koymuş, ruhuna yerleştirmiştir. Biz siyasetle, demokrasiyle bu ülkenin özgürlük sorununu, bu ülkenin Kürt sorununu çözmek için buradayız. Onun için siyasetteyiz ama bu iktidar siyaseti de boğmak istiyor. Siyaseti boğmak isteyen her anlayış darbecidir. Halkın sorunlarını bir kenara bırakıp yandaşa rant, iktidarını devam ettirme gibi hedefleri kendi varlık meselesi haline getiren bir iktidar demokrasiye hiçbir katkısı olmayan bir iktidardır. Bu yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür. Demokrasinin vazgeçilmez şartı halkın iradesine saygı göstermektedir. Kayyım en büyük darbedir. Hakkari halkı belediye başkanlarını yüzde 65 oyla seçmişti. Belediyeye el koymak, kendi memurunu bu belediyenin başına getirmek Hakkari halkının iradesini yok sayma çabasıdır. İşte biz, bu iradeyi korumak için buradayız” dedi.

Kürt sorununun çözümü için yürüdüklerini savunan Sancar, “Diyoruz ki Kürt sorunu ancak siyasi yöntemlerle demokratik zeminde çözülebilir. Gelin Kürt sorununu, bu ülkenin bütün vicdanlı insanları, bütün demokratları, adaletten yana herkes bir araya gelsin demokratik zeminde çözelim. İktidara da çağrı yapıyoruz. Kürt sorunu bombalarla çözülmez, Kürt sorunu tankla, topla, şiddetle, hapisle asla çözülmez. Geçmişte bunu deneyen bütün iktidarlar bugün tarihin çöplüğünde. Atılan her bomba, sıkılan her mermi bu ülkede yaraları derinleştirir, halkın ekmeğini küçültür, işini alır elinden. O nedenle diyoruz ki barış için yürürken özgürlük için de iş için de aş için de yürüyoruz” diye konuştu.

Sancar ve beraberindekiler, konuşmanın ardından yürümek istedi. Ancak polis valiliğin yasak kararını gerekçe göstererek izin vermedi. Bunun üzerine grup, araçlarla Van’a doğru hareket etti. Bu sırada kent çıkışında HDP heyetini bayrakları uğurlamaya gelen bir gruba polis müdahale ederek, gözaltına almak istedi. HDP heyetinin müdahale etmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Öte yandan yürüyüşün Edirne koluna katılan Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve beraberindekiler de Silivri de toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında toplanan gruba hitaben konuşma yapan Buldan, yasakların yürüyüşü engellemeyeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu: “Bu yürüyüş, darbeye karşı bir demokrasi yürüyüşüdür. Dolayısıyla bu yürüyüşün önüne çekmek istediğiniz setler, kurmak istediğiniz barikatlar bizi kararlı yürüyüşümüzden asla geri adım attıramayacaktır. Biz bu kadar değiliz. Biz milyonlarız. Bugün Türkiye’nin birçok kentinde, girişleri ve çıkışları yasaklayarak yasalara ve Anayasa'ya aykırı bir şekilde, meşru olmayan, demokratik olmayan kararlar aldınız. HDP’yi halkla buluşturmamak için, halkla bir araya gelmesini önlemek için almış olduğunuz tedbirler bizim halkımızla bir araya gelmemizi asla engelleyemeyecektir. Bu yürüyüş sadece Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için değildir. Türkiye halklarının geleceğine dairdir. Türkiye halklarının barış içinde yaşamasına dairdir. Barıştan bu kadar korkulmaz, demokrasiden bu kadar korkulmaz. Selahattin Demirtaş’tan Figen Yüksekdağ’dan bu kadar korkulmaz. Onlar milyonların iradesidir. Onlar bizim irademizdir.”

Buldan ve beraberindekiler daha sonra yürüyüşü başlatmak üzere, önceki dönem Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nin önüne geçti. Yürüyüşe katılmak üzere Silivri’de toplanan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 6 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşe yasaklar nedeniyle sadece milletvekilleri devam edebilecek.

Bu arada yürüyüş nedeniyle Adana, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis, Hakkâri, Kırklareli, Van ve Bursa valilikleri, şehirlere girişleri kısıtladı.

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