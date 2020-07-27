“HDP’siz Olmaz Ama Sadece HDP’yle Olmaz”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yaptığı konuşmada bu buluşmaları toplumsal dönüşüm ve demokratik yönetim için düzenlediklerini belirterek, “Hepimizin katıldığı bir yönetim ancak demokratik bir yönetim olabilir. Bunu sağlamak Kürt sorununun demokratik çözümünden geçer. Toplumsal barışın yolu halkların eşitliğinin sağlandığı bir barıştan geçer. Kürt sorununda demokratik çözümü birlikte sağlayabiliriz” diye konuştu.

“Cumhuriyet, ancak demokrasiyle korunabilir”

Sancar, "İzmir’de buluşmanın elbet bir anlamı var. Bu meydanda bir araya gelmenin ilk çağrıştırdığı şey elbette cumhuriyeti korumak olur. Fakat cumhuriyet ancak demokrasiyle korunabilir. Eğer demokrasi için mücadele etmiyorsanız cumhuriyet de gider. Cumhuriyeti ancak demokrasiyle var edebiliriz. Demokrasiyi de halkların ve inançların eşitliğiyle sağlayabiliriz ve elbette Kürt sorununa çözümü de demokratik katılımla gerçekleştirebiliriz” dedi.

“Bir araya geldiğimizde umut büyür, cesaret yayılır”

Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iktidar halklara baskıyı ve zulmü, emekçilere yoksulluğu, gençlere geleceksizliği, kadınlara şiddeti, inançlara ayrımcılığı dayatıyor. Biz bunları reddediyoruz ve bunların olmadığı bir geleceği kuracak gücü ortaya çıkarıyoruz. Bu iktidarın yaptığı şey geçmişe sığınarak korku salmak. Bizim yaptığımız şey geleceğe bakarak umudu ve cesareti büyütmektir. Bir araya geldiğimizde, buluştuğumuzda umut da büyür, cesaret de yayılır”.