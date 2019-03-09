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HDP’ye Açlık Grevi Baskını

09.03.2019 00:39 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Binası’nda süren açlık grevi nedeniyle polis, binaya baskın yaptı. Bir hafta içindeki ikinci baskında açlık grevi yapanlar gözaltına alındı

HDP’ye Açlık Grevi Baskını

100 günü aşkın süredir açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla bugün parti binasında bir grup açlık grevine başladı. Aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grubun eylemi nedeniyle polis binaya baskın yaptı.

Baskın sırasında bina önüne çıkan HDP Milletvekili Ebru Günay ve polisler arasında tartışma yaşandı. Günay polislere, “Yasadışı bir durum yok. Hukuka uygun bir eylem var, arkadaşlarımız direnme haklarını kullanıyorlar. Bu ülkeyi hukuka uymaya davet ediyorlar “dedi.

Polis müdürü ise Günay’a kapı kırma yetkilerinin bulunduğunu belirterek, “Biz burada verilen emrin gereğini yapıyoruz, darabayı söküp kapıyı kırıp içeri girebiliriz. Bu yetkimiz var ama hoş olmaz. Siyasi partisiniz, bunu arzu etmediğimiz için yardımcı olun. Ben o manzarayı arzu etmiyorum” diyerek, baskına engel olmamasını istedi.

Günay daha sonra yanındakilerle birlikte binaya girerek kapıları kapattı. Ancak polis, bir süre sonra kapıları kırarak içeri girdi. Eylem yapılan kata giden polis 7 kişiyi gözaltına aldı. 3 Mart’ta yine açlık grevi nedeniyle HDP’ye baskın yapan polis, 5 kişiyi gözaltına almıştı.

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