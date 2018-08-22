HDP'ye bayram ziyaretleri

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Saadet Partisi heyetleri HDP'yi ziyaret etti.

HDP'de misafir heyetleri, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya başkanlığında, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aysel Güzel ve Parti Meclisi Üyesi Ali Özkan ağırladı.

Kaya, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki CHP heyetini kabulde, Kurban Bayramı'nın ülke için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kuşoğlu da bayramların insanlarla daha iyi ilişki kurmaya vesile olduğuna işaret etti.

- DSP heyetinin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak başkanlığındaki DSP heyeti de HDP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

Kurban kesmenin, Allah'a yakınlaşmanın bir yolu olduğuna işaret eden Kaya, son zamanlarda Kurban Bayramı'nın "et bayramı"na dönüştürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İbrahim Yumuşak ise bayramların siyasi partilerin bir araya gelmesine vesile olduğunu belirterek, partilerin ülke sorunlarını konuşmak üzere bayram dışında da bir araya gelmelerinin önemine değindi.

- Saadet Partisi heyetinin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti de HDP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını ve bayram tebriklerini ileten Aydın, ülkenin son günlerde en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu vurguladı.

