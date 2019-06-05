HABER

HDP'ye bayram ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP'ye ziyarette bulundu

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Adana Milletvekili Kemal Pekgöz ağırladı.

Hüda Kaya; Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetini kabulde, Ramazan Bayramı'nın ülke için hayırlar getirmesini diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya da 82 milyonun barış içinde yaşamasını hedeflediklerini belirterek, "Bir sonraki bayramda, siyasi partiler arasında ayrımın yapılmadığı, samimi duygularla kucaklaşmanın olduğu süreçler mutlaka olacak." dedi.

- DSP heyetinin ziyareti

Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve Ahmet Hidayet Bektaş ile Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay'dan oluşan DSP heyeti de HDP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

Hüda Kaya, bayramlarda insanların kaynaşması, birbirlerini anlaması ve yakınlaşması gerektiğini ifade etti.

Tambova da teknolojinin her geçen gün geliştiği bir ortamda gençlerin kültürel birikimlerden uzaklaştığına işaret ederek, bayramların yaşatılmasının önemini vurguladı.

- Saadet Partisi heyetinin ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Arık'tan oluşan Saadet Partisi heyeti de HDP'ye ziyarette bulundu.

Bitmez, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Kürt, Türk, Abaza, Boşnak, Çerkez, Alevi, Sünni bütün insanlığa ramazan ayının ve bayramın hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu ülkede bütün insanların eşit olduğu, kardeşlik ve barışın hakim olduğu düzen için çalıştık. Bundan sonra da hepimizin hayrına olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda da bütün partilerle iş birliği bizim siyasi geleneğimiz." diye konuştu.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyorTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyor
Binali Yıldırım: "Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin"Binali Yıldırım: "Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma CHP DSP HDP

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.