HDP'ye bayram ziyaretleri

Tambova da teknolojinin her geçen gün geliştiği bir ortamda gençlerin kültürel birikimlerden uzaklaştığına işaret ederek, bayramların yaşatılmasının önemini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve Ahmet Hidayet Bektaş ile Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay'dan oluşan DSP heyeti de HDP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

- Saadet Partisi heyetinin ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Arık'tan oluşan Saadet Partisi heyeti de HDP'ye ziyarette bulundu.

Bitmez, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Kürt, Türk, Abaza, Boşnak, Çerkez, Alevi, Sünni bütün insanlığa ramazan ayının ve bayramın hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu ülkede bütün insanların eşit olduğu, kardeşlik ve barışın hakim olduğu düzen için çalıştık. Bundan sonra da hepimizin hayrına olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda da bütün partilerle iş birliği bizim siyasi geleneğimiz." diye konuştu.

