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HDP'ye bayram ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP'ye ziyarette bulundu

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sevtap Akdağ Karahalı ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Özkan ağırladı.

İlk ziyareti gerçekleştiren CHP'li heyette, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolları Genel Saymanı Zehra Eriç yer aldı.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekişmesini sağladığını belirten HDP MYK üyesi Karahalı, bayramlarda yaşanan ortamın yılın her anına yansımasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, sorunların üstesinden gelebilmek için diyalog kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Karahalı, parti olarak her zaman demokrasinden yana durduklarını kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu da Türkiye'de inanç, kültür ve tarih birliği olduğunu, buna rağmen toplumsal barışın sağlanamadığını öne sürdü, daha bilinçli politikalar geliştirilerek tarihi birlikteliğin avantaja dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

- DSP heyetinin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, Genel Başkan Danışmanı Handan Toprak Benli ve Ankara il yönetiminden Aydın Solhan'dan oluşan DSP heyeti de HDP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Karakülçe, özgürlük ve dayanışmanın Türkiye'ye çok şey kazandıracağına vurgu yaparak, "Ülke, doğa, özgürlükler hepimizindir. Bu kazanımlar insan olmamızın gereğidir. Esas olan birlikte var olmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

- Saadet Partisi'nin ziyareti

HDP'ye bayram ziyaretinde bulunan Saadet Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Genel İdare Kurul Üyesi İbrahim Veli ile Ankara il yönetiminden Mehmet Fethi Öztürk yer aldı.

Doğan, bayramın Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde adaletin hakim kılınmasına vesile olmasını temenni etti.

Siyasetçinin çok konuşan değil, çok dinleyen ve sorunları çözen kişi olması gerektiğini belirten Doğan, bu anlayışı benimseyenlerin uzun vadede başarılı olacağını kaydetti.

Sorunları çözmek için tarafların birbirini şartsız şekilde dinlemesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Bu coğrafyada bin yıllık bir kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz var. İnşallah yaşanan acılardan ders alınarak önümüzdeki süreçte, herkesin bu ülkede lezzet alacağı bir sürece gireriz. Bayramlar da inşallah bugünlere vesile olur." diye konuştu.

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