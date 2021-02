HDP’ye Bir ‘Gara’ Soruşturması Daha

Taşdemir ve Buldan’dan yalanlama

Savcılık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir iddiaları yalanladı. Taşdemir, “Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi.

İddialara ilişkin bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Buldan, Soylu’nun gösterdiği fotoğrafları çözüm sürecine ait olduğunu savunarak şunları söyledi; “İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.”

“HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir”

HDP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada ise Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterildi. Televizyon programında gösterilen fotoğrafların çözüm sürecine ait olduğu dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi; “Çözüm süreci boyunca hükümetin bilgisi dışında Kandil'e yapılmış bir tek ziyaret yoktur. Her ziyarette İmralı'da devlet heyeti ve Öcalan arasında karar varılan konular muhataplarına iletilmiş, alınan yanıtlar, her seferinde devlet heyetinde yer alanlarca Erdoğan'a rapor edilmiştir. Esasen HDP'nin her Kandil ziyareti çözüm sürecinin Kandil'e gidemeyen taraflarını temsilen gerçekleştirilmiştir. Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan'ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir.”

Taşdemir, Gara operasyonu bağlantılı olarak hakkında soruşturma açılan üçüncü HDP üyesi oldu. Daha önce de açıklama ve paylaşımları nedeniyle Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma açılmıştı.