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HDP’ye Bir ‘Gara’ Soruşturması Daha

21.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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HDP’ye Bir ‘Gara’ Soruşturması Daha

Hükümet ve HDP arasında Gara Operasyonu sonrasında başlayan tartışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gittiğini söylemesinin ardından savcılık Taşdemir hakkında soruşturma başlattı

Hükümet ve HDP arasında Gara Operasyonu sonrasında başlayan tartışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gittiğini söylemesinin ardından savcılık Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

A Haber’deki bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir PKK’lının ifadesinde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara'ya gittiği söylediğini aktardı. Bu açıklamadan saatler sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Taşdemir ve Buldan’dan yalanlama

Savcılık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir iddiaları yalanladı. Taşdemir, “Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi.

İddialara ilişkin bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Buldan, Soylu’nun gösterdiği fotoğrafları çözüm sürecine ait olduğunu savunarak şunları söyledi; “İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.”

“HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir”

HDP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada ise Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterildi. Televizyon programında gösterilen fotoğrafların çözüm sürecine ait olduğu dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi; “Çözüm süreci boyunca hükümetin bilgisi dışında Kandil'e yapılmış bir tek ziyaret yoktur. Her ziyarette İmralı'da devlet heyeti ve Öcalan arasında karar varılan konular muhataplarına iletilmiş, alınan yanıtlar, her seferinde devlet heyetinde yer alanlarca Erdoğan'a rapor edilmiştir. Esasen HDP'nin her Kandil ziyareti çözüm sürecinin Kandil'e gidemeyen taraflarını temsilen gerçekleştirilmiştir. Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan'ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir.”

Taşdemir, Gara operasyonu bağlantılı olarak hakkında soruşturma açılan üçüncü HDP üyesi oldu. Daha önce de açıklama ve paylaşımları nedeniyle Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

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