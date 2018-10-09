HDP’ye Dokuz İlde Operasyon: 90 Gözaltı

HDP bugün, Abdullah Öcalan’ın 20 yıl önce Suriye’den gönderilmesinin yıldönümünü protesto amacıyla basın açıklaması yapacaktı. Ancak sabaha doğru HDP’ye yönelik 9 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine başlatıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 90 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı da bulunuyor. Polis bazı adreslere kapıyı kırarak girdi.

Gözaltına alınanlar arasında dört gazeteci var

Operasyonlarda, aralarında, nevruz kutlamaları sırasında öldürülen Kemal Kurkut’un polis tarafından vurulma anının çeken Gazeteci Abdurrahman Gök’ün de bulunduğu dört gazeteci de gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada operasyonun PKK/KCK yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi; “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2018/5079 ve 2017/9879 soruşturma numaralı dosyalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması (sözde Toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), İdeolojik Alan, Kent Meclisleri, Kurye İşbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Basın Yayın Kültür Yapılanması, Yerel Yönetimler Komisyonu ve Siyasi Partiler vb. alanlarına) yönelik toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirilmiştir. KCK/TM sözcüleri ve Terör Örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan Şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 151 şüpheliden 90 şüpheli gözaltına alınmış 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir.”