HDP'ye kapatma davası açıldı, aynı gün Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi. Kararı tanımadığını belirten Gergerlioğlu, "Milletimin kabindeyim, milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek Meclis'i terk etmezken, kısa süre sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, mevcut eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 600'e yakın mevcut ve eski HDP milletvekili ile parti yöneticisi hakkında siyasi yasak da isteniyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin uzun süredir talep ettiği kapatma davasını görecek olan Anayasa Mahkemesi, talebi reddedebileceği gibi, HDP'nin temelli kapatılması ya da Hazine yardımının kesilmesi kararı verebilir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, bir sosyal medya paylaşımında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onaması nedeniyle kesinleşen karar, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Karar okunmadan önce HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gergerlioğlu'nun "barış" çağrısı içeren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle cezalandırıldığını belirterek, "Kellemiz gitse barışı, diyaloğu, çözümü savunmaya devam edeceğiz" dedi. Gergerlioğlu hakkındaki kararın "siyasi iradenin kararı" olduğunu savunan Beştaş, oturumu yöneten MHP'li Celal Adan'dan kararı okumamasını istedi:

"Ama bu kürsüde, -hani tıpkı 12 Mart 1971'de Demirel'in muhtıra okuması gibi- siz tezkereyi okursanız bir farkı yoktur. O, bu Meclis'e darbeyi kürsüden okumak anlamına gelir. Tezkereyi okumayın Başkan. Tezkere bu egemenliğin kayıtsız şartsız milletin değil, tek adama, iktidara ait olduğunun bir kez daha ilanı anlamındadır." CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını anımsatarak, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmışken, Meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüşken, Meclis'i bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin alemi yoktur." sözleriyle kararın okunmasına karşı çıktı. Eski AKP'li vekil basın locasında eylem yaptı Görüşmeler sürerken eski AKP Bitlis Milletvekili ve halen DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy, Gergerlioğlu hakkındaki kararı protesto etti. Oturum sırasında basın locasında ayağa kalkan Aksoy; "Kahrolsun otoriterizm, yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye, kahrolsun otokrasi" diye bağırdı.

Meclis güvenlik görevlileri Aksoy'u dışarı çıkarılırken, oturuma ara verdi. Gergerlioğlu ve HDP'liler protesto etti Verilen aranın ardından birleşimi tekrar açan Adan, Gergerlioğlu hakkındaki kararı okuturken, HDP'liler sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Gergerlioğlu'na destek pankartı açan HDP'liler, "Darbeci AKP", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu, Meclis'te direneceğini belirterek, "Baştan sona hukuksuzluk yaşanmıştır. TBMM Genel Kurulu'nu terk etmiyorum. Milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sayın Gergerlioğlu lütfen dışarı çıkmanızı rica ediyorum" dedikten sonra oturuma ara verdi. AKP'li Alpay Özalan çıkarmaya çalıştı Verilen arada Meclis'te yaşanan protestolar nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekilleriyle, gerilimin düşürülmesi için görüştü. Kürsüye çıkan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşmasına yönelik protestolar nedeniyle Adan, birleşime bir kez daha ara vermek zorunda kaldı. Ardından da idare amirlerini Gergerlioğlu'nu çıkarmak için göreve çağırdı.

Bunun üzerine AKP'li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, Gergerlioğlu'nun yanına giderek, salondan çıkarmaya çalıştı. HDP Milletvekilleri Gergerlioğlu'nu etrafında koruma kalkanı oluşturarak Özalan'ı engelledi. Bu sırada AKP milletvekilleri "Darbeci AKP", "Hak hukuk adalet" sloganı atan HDP'lilere "Kahrolsun PKK", "Teröristler dışarı" sloganıyla karşılık verdi. Yaşanan gerginlik üzerine Adan, "kavga ve gürültü" yaşandığı gerekçesiyle birleşimi kapattı. Gergerlioğlu listeden çıkarıldı Kararın okunmasının hemen ardından Gergerlioğlu'nun adı TBMM'nin internet sitesindeki milletvekili listesinden çıkarıldı ve milletvekilliği düşürülenler listesine eklendi. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle, HDP'nin milletvekili sayısı 55'e inmiş oldu. Meclis'teki milletvekili sayısı da ayrılma, düşme ve ölümlerle birlikte 584'e düştü. Genel Kurul'un kapanmasının ardından Gergerlioğlu ve HDP'liler "Gergerlioğlu onurumuzdur" sloganları eşliğinde TBMM Başkanlık Divanı kürsüsü önüne geçerek eylemlerini sürdürdü. Diğer siyasi partilerin milletvekilleri salonu terketti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da bir süre sonra Genel Kurul'a gelerek milletvekillerine destek verdi. Bazı CHP milletvekilleri de zaman zaman Genel Kurul'da eylem yapan HDP'lileri ziyaret etti. Gergerlioğlu: Kalplerin, gönüllerin vekiliyiz Genel Kurul'un kapanmasından sonra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Genel Kurul'a gelerek Gergerlioğlu'na destek verdi. İlerleyen saatlerde bazı CHP milletvekilleri de Gergerlioğlu'nu ziyaret etti. Sancar'ın gelmesinin ardından Gergerlioğlu açıklama yaptı. Devlet ve iktidarın kararıyla milletvekilliğinin düşürüldüğünü, TBMM Başkanlığı'nın da bu kararın "manivelası" olduğunu belirten Gergerlioğlu, şu görüşleri dile getirdi: "Biz koltukların vekili değiliz, kalplerin gönüllerin vekiliyiz. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Canla başla tüm halklarımız için çalışıyoruz. Kürt ve Türk halklarının kardeşliğine inanıyoruz. Ve diğer tüm hakların kardeşliğine inanıyoruz. Hep bir birlikte a'dan z'ye tüm dini ve etnik ve mezhebi grupların eşitliğine ve adalete inanıyoruz. Ve bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Maalesef bu Meclis'te 1994'te olduğu gibi, 1999'da Merve Kavakçı'ya yaşatıldığı gibi kötü bir tarihi gün yaşatıldı. Böyle zulmen bir kararla beni milletvekilliğinden ihraç ettiklerini düşünüyorlar ama yaptıkları sadece bu karar değil. Zulmen önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere onlarca vekil arkadaşımız ve partili binlerce arkadaşımız zulmen cezaevinde tutuluyor."

Sancar: Siyasi operasyon HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi. Sancar, "Bu, demokrasiye darbe operasyonunun yeni bir adımıdır. Bu, halkın iradesine saldırıdır. Bu, Meclis'e yeni bir darbedir. O nedenle burada hukuku kullanarak tartışmayı yürütmeye çalışmak bu zulüm düzenine hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz. Hukuk yok, anayasa yok" dedi. Yapılan saldırılara karşı "dimdik ayakta durmaya devam edeceklerini" belirten Sancar, "demokratik siyasette ısrarlarını sürdüreceklerini" vurguladı. Gergerlioğlu, akşam saatlerinde Genel Kurul'dan ayrılarak HDP grup toplantı salonuna çıktı. Aynı gün kapatma davası geldi HDP'lilerin Genel Kurul'da eylemlerini sürdürdüğü saatlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Bir süre önce, 2014 yılında yaşanan Kobani olayları nedeniyle inceleme başlatan Yargıtay Cumuhriyet Başsavcılığı, incelemeyi davaya çevirdi ve hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

Yazılı açıklama yapan Şahin, siyasi partilerin "devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı" faaliyette bulunamayacağını öngören Anayasa 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerini anımsattı. "PKK ve bağlı örgütlerle birlikte hareket etme" suçlaması Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir."