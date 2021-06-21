HDP'ye kapatma davası: AYM, iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak. Görevlendirilen raportör, yeni iddianamenin kabulünü istemişti. AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve 17 Mart'ta AYM'ye gönderilen ilk iddianame eksik bulunarak iade edilmişti.

Bekir Şahin de daha sonra hazırladığı yeni iddianameyi AYM'ye göndermişti.

Şahin, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Tüm delilleri, kararları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var" demişti.

AYM, TSİ 10:00'da başlayacak toplantıdaki ilk inceleme sonrası, HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulup konulmayacağı hakkında da karar alacak.

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP, AYM'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını verecek; isterse bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM heyeti karara bağlayacak.