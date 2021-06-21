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HDP'ye kapatma davası: AYM, iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak

21.06.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak. Görevlendirilen raportör, yeni iddianamenin kabulünü istemişti. AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

HDP'ye kapatma davası: AYM, iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak. Görevlendirilen raportör, yeni iddianamenin kabulünü istemişti. AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve 17 Mart'ta AYM'ye gönderilen ilk iddianame eksik bulunarak iade edilmişti.

Bekir Şahin de daha sonra hazırladığı yeni iddianameyi AYM'ye göndermişti.

Şahin, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Tüm delilleri, kararları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var" demişti.

AYM, TSİ 10:00'da başlayacak toplantıdaki ilk inceleme sonrası, HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulup konulmayacağı hakkında da karar alacak.

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP, AYM'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını verecek; isterse bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM heyeti karara bağlayacak.

HDP'nin ön savunması sonrası ardından esas hakkındaki görüş sunulacak ve HDP'ye gönderilecek. AYM'nin belirleyeceği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak.

HDP Genel Merkezi

Tüm bu sürecin ardından raportör davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sırasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve AYM üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP'nin bir mitingi

Kapatma kararı için üçte iki çoğunluk gerekiyor

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesine göre bir partinin kapatılmasına veya devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebiliyor.

Siyasi parti kapatma davası sonucu verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ ediliyor ve Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

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