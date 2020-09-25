HDP’ye Kobani Olayları Operasyonu

Suriye’nin Kobani kasabasında IŞİD ve YPG arasındaki çatışmalar sürerken, Türkiye’de düzenlenen sokak eylemlerine ilişkin 6 yıl sonra, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılında meydana gelen Kobani olayları sırasında çoğunluğu HDP’nin yönetim kadrolarında görev yapan, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş, HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le HDP Diyarbakır eski Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı. Tan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi; “06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir.