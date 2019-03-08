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HDP’ye operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 23:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi.

HDP’ye operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP’li milletvekili Leyla Güven’e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı. Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7’si gözaltına alındı. Polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

HDP’ye operasyon: 7 gözaltı

HDP’ye operasyon: 7 gözaltı

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