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“HDP’ye Operasyonların Nedeni AKP’nin Siyaseten Sıkışmışlığıdır’’

15.07.2020 21:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te HDP operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, operasyonun nedeninin AKP’nin siyaseten sıkışmışlığı olduğunu söyledi

“HDP’ye Operasyonların Nedeni AKP’nin Siyaseten Sıkışmışlığıdır’’

Gaziantep’te HDP’ye yönelik operasyonda 33 kişinin gözaltına alınması ile ilgili tepkiler sürüyor. Gözaltına alınanların ifade işlemleri devam ederken, HDP Gaziantep İl Binasında toplanan partililer ve milletvekili Mahmut Toğrul, bir basın açıklamasıyla operasyona tepki gösterdi.

Basın açıklaması sonrasında VOA Türkçe ’ye konuşan HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, HDP’ye düzenlenen operasyonların temel nedeninin AKP’nin siyaseten sıkışmışlığı olduğunu söyledi.

Milletvekili Toğrul yapılan operasyonla HDP üzerinden diğer siyasi partileri dizayn etmeye çalıştıklarını ifade ederek “HDP’ye düzenlenen bu operasyonların temel nedeni Adalet ve Kalkınma Partisinin siyaseten sıkışmışlığıdır. Bir düşman yaratma, toplumu bu düşmanla meşgul etme ama bir taraftan da toplumda yaşanan adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yoksulluğun ve yolsuzlukların konuşulmasını imkansız kılma. Partimiz bu yönüyle en dinamik muhalefet partisidir. Partimiz bulunduğu her yerde toplumla en güçlü bağları kuran ve AKP’ye karşı en güçlü muhalefeti yürüten bir parti. Eğer HDP’yi sessizleştirirlerse muhalefeti güçten düşüreceklerini zannediyorlar. AKP bir taraftan bu saldırı politikasını yaparken bir taraftan da bizim üzerimizden diğer toplumsal kesimleri ve siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. HDP’yi sürekli kriminalize etmeye, topluma açık doğal parti çalışmalarını sanki bir örgütsel çalışmaymış gibi sunarak, gasp ettiği basın yoluyla topluma bunu pompalamaya çalışıyor. Örneğin ‘Antep’te büyük PKK/KCK operasyonu yapılmış.’ Şimdi Antep’te herkes ‘nedir bu’ diye tartışıyor. Halbuki hem 9 ay önce hem de önceki gün gözaltına alınan arkadaşlarımız açıkça siyaset yapan insanlar. Ve günün 24 saati partimize giriş-çıkışlar polis kontrolünde zaten. Herhangi bir ifade varsa, çok rahatlıkla arkadaşlarımıza ‘yarın gelin ifadenizi verin’ denilebilirdi. Ama amaç burada bir düşman yaratmak. Şu anda arkadaşlarımızın ifadeleri alınmaya başlamış. Biz bir an önce arkadaşlarımızın savcılığa çıkarılıp serbest bırakılmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Basın açıklamasına HDP’lilerin yanı sıra Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve 78’liler Serneği gibi sivil toplum kuruluşları da katıldı.

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