HDP’ye Saldırı Diyarbakır’da da Protesto Edildi

Eren konuşmasına HDP ve olayda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a başsağlığı dileyerek başladı. Saldırının demokrasi ve toplumsal barışa yapıldığını vurgulayan Eren, “Bir siyasal partiyi hedef alan ve bir mensubunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu siyasi saldırıyı demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik provakatif bir saldırı olarak kabul ediyor ve kınıyoruz. Saldırının bütün yönleri ile açığa çıkarılması için etkin ve hızlı bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz” dedi.

Saldırıya ilk tepki sendika, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarından geldi. Aralarında Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Esnaf Sanatkârlar Odası Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu, Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Tabip Odası, KESK Şubeler Platformu, DİSK Bölge Temsilciliği gibi çok sayıda kurumun bulunduğu bir grup ortak basın açıklaması yaptı. Baro binasındaki açıklamayı Baro Başkanı Nahit Eren okudu.

HDP İzmir İl Binası’na düzenlenen ve bir parti çalışanının öldürüldüğü saldırı Diyarbakır’da da protesto edildi. Saldırıya sendika, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve HDP Gençlik Meclisi tarafından basın açıklamalarıyla tepki gösterildi.

Tüm siyasi partileri ortak tavır belirlemeye çağıran Eren sözlerini şöyle tamamladı: “Hükümet başta olmak üzere siyasi partileri bu ve benzeri saldırılara karşı daha açık ortak bir tavır belirlemeye, kriminalize edici söylemlerini terk etmeye ve ülkenin gerçek sorunlarını konuşarak çözmeye davet ediyoruz.”

HDP Gençlik Meclisi’nden Dağkapı Meydanı’nda protesto

Saldırıya bir tepki de HDP Gençlik Meclisi’nden geldi. Kalabalık bir grup partili ellerinde Deniz Poyraz’ın fotoğrafı olan pankartla alana girdi. Saldırıya tepkilerini sloganlarla atan grup, alanda basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, saldırının planlı olduğunu savundu. Dündar, “Dün İzmir'de meydana gelen olay bir günün işi değildir, uzun zamandır bunun planı yapıldı. Dün Deniz Poyraz İzmir'deki merkezimizde katledildi. İçeri giren kişinin fotoğraflarına bakın, yaşamına bakın. Özel olarak eğitilmiş yol ve yöntemleri HDP üzerine öğretilmiş, Kürtler’i öldürmekle görevlendirilmiş. Bunu için şunun söylüyoruz; Deniz'in katledilmesi affedilemez. Bu bilinçli olarak yapılmış” diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup daha sonra dağıldı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, gruba müdahale etmedi.

