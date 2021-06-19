HDP’ye Saldırıda Öldürülen Poyraz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın cenaze töreni Kadifekale Hava Şehitleri Camisi’nde düzenlendi. Polis cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Camiye giden yollar araç trafiğine kapatıldı. Törene katılanların üstleri arandı. Cenaze törenine HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Şeker, Sera Kadıgil, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi, SOL Parti, Emek Partisi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği ve sol örgütlerin temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Halkın da yoğun katılım gösterdiği törende sık sık “Şehit namırın” (şehitler ölmez), “faşizme karşı omuz omuza”, “birleşe birleşe kazanacağız” ve “Denizler ölmez” sloganları atıldı.

“Hiç kimse bu münferit bir olay demesin” Törende konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “İl örgütümüze alçakça bir saldırı yapıldı, Deniz kardeşimiz kalleşçe katledildi. Karşımızda çete, mafya, soygun, talan, kan düzeni var. Bu iktidarın ve yandaşlarının yarattığı nefret ortamı bizleri, Kürt halkını, onun temsilcilerini hedef gösteren sözcüleri, bu cinayetin zeminini kendi elleriyle hazırlamışlardır. Sorumlu iktidarın ta kendisidir. Hiç kimse bu münferit bir olay, bir meczubun saldırısı demesin. Bunu kim diyorsa bilin ki planın ortağıdır, cinayetin sorumlusudur" dedi. Sancar, “Siyasetle baş edemediler, mahkemelerde baş edemediler. Şimdi eli kanlı katillerini devreye soktular. Yine baş edemeyecekler. Deniz kardeşim sana söz veriyoruz. Senin hayallerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Dayanışma duygusuyla buraya gelerek bize güç veren arkadaşlarımızın görüntüsünün geleceğimizi, Türkiye’nin demokratik siyasetini yeniden şekillendireceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bizi ayırmak isteyenlere, AKP’ye biat etmeyenleri bu ülkede düşman gibi göstermeye çalışanlara, AKP gibi düşünmeyenleri her gün susturmaya çalışanlara karşı daha fazla mücadele etmek için bugün bir arada olmak önemliydi” dedi.

“Katil kimden emir aldığı soruşturulmadan tutuklandı” HDP’ye yapılan saldırının planlı devreye sokulduğunu söyleyen Buldan, “Attığı tweet’lerden, çektiği resimlerden, gönderdiği mesajlardan zaten bunu anlıyoruz. Ancak bugün bu katil hiçbir şekilde herhangi bir bağlantısının olup olmadığı soruşturulmadan apar topar tutuklanmıştır. Bu ülkede tweet atan gençler, basın açıklamasına katılan partililerimiz günlerce gözaltına alınıp bağlantıları soruşturulurken bu katilin kimden emir aldığı, eline silahı kimin verdiği soruşturulmadan tutuklanmıştır. Bu gösteriyor ki tek başına yapılan bir iş değil, organize ve planlı bir iştir” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de törendeki konuşmasında “Ne sadece HDP'ye ne sadece Kürtler'e, bu kurşunlar hepimize, kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı. Asla ölmeyeceğiz. Kardeşçe çok güzel bir geleceği hep beraber kuracağız” dedi. Kılınan cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlanan Poyraz’ın cenazesi, alkışlar ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konarak, toprağa verilmek üzere Buca Kaynaklar Mezarlığı’na götürüldü.

CHP, İyi Parti, AK Parti ve MHP’den saldırıya ortak kınama İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu olan CHP, İyi Parti, AK Parti ve MHP, HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı için ortak kınama mesajı yayınladı. Kınama metninde şu ifadeler yer alıyor: “17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan ve gencecik masum bir insanımızın, Deniz Poyraz’ın katledildiği silahlı saldırıyı güçlü bir şekilde şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden genç kardeşimiz Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hiç şüphesiz ki bu menfur saldırı failleri ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, milletimizin huzurunu, barışını, güvenini, devletimizi hedef almıştır. Saldırı birlikte yaşama irademize, toplumsal sağduyumuza, demokrasimize yöneliktir. Olayın hemen ardından ülkemizin her bir köşesinden, her siyasi görüşten saldırıyı kınayan seslerin yükselmesi, ortak bir duruş sergilenmesi oldukça önemlidir. Ortak beklenti ve talebimiz, karanlık saldırının tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması, bu kötücül provokasyonun tüm ayrıntıları ile birlikte açıklığa kavuşturulması, sorumlularının adalet karşısında hak ettikleri cezayı almasıdır. Demokrasimizi, huzur ve güvenliğimizi, toplumsal barışımızı alçakça saldırılar karşısında korumak hepimizin tarihsel sorumluluğudur."