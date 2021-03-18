HDP’yi Kapatma Girişimi Tartışılıyor

Anayasa Mahkemesi’ne HDP’nin kapatılması ve 600 siyasetçiye yasaklama getirilmesi talebiyle dava başvurusu konusunda benzer süreç yaşamış AKP’den henüz tepki gelmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın henüz iki hafta önce, 2 Mart günü HDP’yle ilgili inceleme dosyası açtığı kamuoyuna yansımışken adeta “jet hızı” ifadesiyle yorumlanan şekilde parti aleyhine iddianame hazırlığını tamamlaması başkent gündeminde. TBMM’de temsiliyle AKP ve CHP’nin ardından Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumundaki Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik iddianame hazırlığıyla birlikte kamuoyunda yakından tanınmış pek çok siyasetçiye yönelik siyaset yasağı kararı talep edilmesi dikkat çekti. İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildiği takdirde HDP hakkında resmen kapatılması talepli dava süreci başlamış olacak.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dosyaya ilişkin detaylı hukuki çalışma yapılması amacıyla iddianameyle birlikte yapılan HDP’nin kapatılması başvurusu için raportör görevlendirmesi yapması bekleniyor. Raportör tarafından hukuki görüş yazısı hazırlanması ve o yazıda AYM’ye “kapatma” veya “kapatmama” yönünde görüşünü de belirtmesi söz konusu oluyor. Anımsanacağı üzere; AKP aleyhine açılmış parti kapatma davasında 2008 yılında “kapatılmasın” yönünde görüş bildirmiş olan o dönemki AYM Raportörü Osman Can, ilerleyen dönemde AKP’den TBMM’nin 25. Dönemi’nde İstanbul Milletvekili seçilmişti. Sonrasında AKP’den ayrılan Can, son aylarda iktidar partisini eleştirel görüşler beyan ediyor. HDP konusunda raportör görüşü ortaya çıkması sonrasında AYM’nin konuya ilişkin değerlendirme toplantısı yapması ve karar oylamasında bulunması bekleniyor. AYM’deki süreç birkaç ay sürüyor. Örneğin AKP davasında iddianame 14 Mart 2008’de sunulmuş, karar ise 30 Temmuz 2008’de alınmıştı. AYM, 6’ya karşı 5 üye oyu ile iktidardaki AKP’nin kapatılmamasına karar vermişti. Ancak AKP’ye Hazine yardımı kesintisi kararı alınmıştı.