HDR modu nedir ve nasıl kullanılır?

Profesyonel kamera kullanmadan kaliteli ve etkileyici fotoğraflar çekmek istiyorsanız akıllı telefonunuzun özelliklerini iyi tanımalısınız. Gelişmiş akıllı telefonların kamera özellikleri arasında yer alan en işlevsel modlar arasında ise HDR yer alır. HDR ne demek, anlamı nedir ya da ne işe yarar gibi soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okumaya başlayabilirsiniz... Akıllı Telefonların Vazgeçilmezi: HDR İlerleyen teknolojinin paralelinde gelişen cihazlar, insan hayatına birçok yeni kavram kazandırmıştır. Bu kavramlardan biri de fotoğrafçılık ile ilgilenenlerin sıklıkla karşılaştıkları HDR’dir. Açılımı High Dynamic Range olan bu kısaltmanın Türkçe karşılığı ise yüksek dinamik aralığıdır. Çekilen fotoğraftaki parlak ve karanlık noktaları daha parlak ve daha karanlık göstermeye yarayan bu özellik aslında üç fotoğrafı birden çekme özelliğine karşılık gelir. Bir fotoğraf çekerken telefonunuz HDR modunda ise üç fotoğraf birden çekilerek birleştirilir. Üç farklı pozlama gerçekleştirerek çektiği farklı fotoğrafları bir araya getirme özelliğini tanımlayan HDR modu, normal çekim modundaki fotoğraflara göre daha uzun sürede çekilir. Çekilen fotoğraf üzerindeki aydınlık ve karanlık bölgelerin düzenlemesinde avantaj sağlayan bu özellik renk ve kontrast aralığı için de oldukça önemlidir. Fotoğraftaki aydınlık noktaların yeniden değerlendirilebilmesi prensibine dayandığı için HDR modundaki telefon kamerası en az üç fotoğrafı birden çeker.

HDR Ne İşe Yarar? Nerede Kullanılmalıdır? Sizin yerinize 3 farklı pozlama gerçekleştirerek çektiği fotoğrafları bir araya getiren bu özellik aynı zamanda çekim sonrasında aydınlık noktaların tekrar kullanılabilmesini de sağlar. Profesyonel fotoğrafçılar için büyük bir kolaylık olan bu üç pozlamalı çekimler doğal ve canlı sonuçlar ortaya çıkarır. Fotoğrafçılıkta en önemli kriterlerden biri olan doğallık kriteri HDR modu sayesinde amatör fotoğrafçılar tarafından bile akıllı telefonlar ile sağlanabilir. Çekilen fotoğraftaki aydınlık ve karanlık noktaların yeniden düzenlenmesini sağladığından dolayı fotoğraf çekmeyi sevenler için HDR en önemli kamera özellikleri arasında yer alır. HDR ne işe yarar sorusu cevaplandıktan sonra sırada bu özelliğin ihtiyaç duyulduğu kullanım alanları yer alır. Fotoğrafçılık için en önemli kurallardan birisi doğru ışık kullanımıdır. Fotoğrafın doğallığını ve kalitesini belirleyen ışığın kontrolü ise sanıldığı kadar kolay değildir. Karanlık ortamlarda ya da gölgelerde ışığın gücüne ihtiyaç duyulduğu kadar güneşin yoğun olduğu zamanlarda yapılan çekimlerde de ışığın kontrol edilebilmesi gerekir. Işığın az olduğu durumlarda fotoğraf istenilenden karanlık olduğu gibi, fazla olduğu zamanlarda da istenilenden parlak olabilir. Bu yüzden güneş ışığının fazla olduğu zamanlarda HDR modunu kullanarak oluşabilecek dezavantajlardan korunabilirsiniz. Aşırı güneş ışığına maruz kaldığınızda bu üç farklı pozlama sağlayan modu kullanarak çekilen objenin daha düzgün görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bir diğer önemli HDR kullanım alanı ise manzara fotoğrafçılığıdır. Genellikle gökyüzü ve yeryüzünün bir arada çekildiği manzara fotoğrafları istenilenden daha aydınlık ya da daha karanlık olabilir. Gökyüzünün aydınlığı ile yeryüzünün karanlığının dengesini kurmak her zaman kolay olmayabilir. Böyle durumlarda HDR modu aktifleştirilerek gökyüzünü aydınlık çekerken aynı zamanda yeryüzünün karanlıktaki detaylarını da görüntüleyebilirsiniz. Manzara fotoğraflarının yanı sıra arkadan aydınlatılan objelerin çekimi için de HDR modu oldukça önemlidir. Arkadan gelen ışıktan dolayı çekilen obje istenilenden karanlık çıkıyorsa; ışık dengesini bu mod sayesinde sağlayabilirsiniz. Fotoğraf çekimi yapılabildiği gibi bu mod ile video çekimleri de yapmak mümkündür. Gerçekçi video çekimleri için dikkat etmeniz gereken noktaları yazının devamında bulabilirsiniz... HDR Video Özellikleri Nelerdir? İnsan gözünün görebildiği zengin renk skalası ve ışık kontrasına karşılık, video çekilen kameralar insan gözü gibi renk duyarlılığına sahip değildir. Video çekimlerindeki bu dezavantajı gidermek için HDR video özelliği kullanılır. Daha canlı renklere ve ayrıntılara sahip video çekimleri yapılabilmesi için kullanılan bu özellik gerçekçi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Bu video modu sayesinde çekimler daha parlak gerçekleştirilirken karanlık kısımlar daha aydınlık ve detaylı çekilebilir. Neredeyse insan gözünün gördüğü detay ve renklere sahip çekimler ekrana yansır. Kısaca HDR videonun özellikleri şunlardır.