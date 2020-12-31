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  4. HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

31.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

Samsung’un yakında çıkacak olan QLED TV’leri HDR10+ Adaptive özelliğine sahip olacak. Peki, bu özellik neler vadediyor?

Samsung’un 2021 için yeni nesil QLED TV’lerinin piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Samsung şimdi yeni serinin Film Yapımcısı Modu'nun yanı sıra HDR10+ Adaptive özelliğini de destekleyeceğini duyurdu.

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HDR10 + Adaptive ile Samsung QLED TV’ler, HDR10 + LLC tarafından belirtilen yönergeleri izleyerek, çeşitli aydınlatma ortamlarını tanımak ve resmi sahne sahne dinamik olarak optimize etmek için ışık sensörünü kullanacak. Bu, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan HDR deneyimini geliştirir.

Televizyonlarda ayrıca film yapımcıları, stüdyolar ve tüketici elektroniği üreticileriyle ortaklaşa oluşturulan Film Yapımcısı Modu için destek de yer alacak.

Duyuru hakkında yorum yapan Samsung Electronics’te Görsel Ekran İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Younghun Choi şunları söyledi; ''Tüketiciler evde daha fazla zaman geçirdikçe Samsung, tüketicilerin eğlence deneyimini evlerinin rahatlığında zenginleştirmenin yollarını arıyor. Tüketicilerin evde HDR izleme deneyimini geliştirecek ve dünyanın her yerindeki tüketicilerimize orijinal kalitede sinema deneyimi getirecek akıllı görüntü kalitesi çözümleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz.''

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Son olarak 2021 yılında 8K TV modellerinin yaygınlaşmasının ve fiyatların da bununla birlikte düşmesinin beklendiğini belirtelim.

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