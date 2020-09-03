Hearthstone'da kısa sürede yıldızlaşmak için bilmeniz gereken ipuçları

Hearthstone, World of Warcraft oyununun karakterlerini dijital kart oyununa uyarlayarak sansasyon etkisi yaratmayı başardı. Ücretsiz olarak PC, Mac ve iOS'ta oynanabilen Hearthstone, kart oyunlarına yeni bir soluk getirmişti. Oynanışı genel olarak Warcraft evrenine hakim insanlar için zor olmasa da bazı kişiler ilk oyunlarında zorluk yaşayabiliyor. Hearthstone oyununun ipuçları başarılı bir deneyim yaşamanızı sağlayabilir.

HEARTHSTONE İPUÇLARI

PROFESYONELLERİ TAKİPTE KALIN

Hearthstone turnuvalarında şampiyon olmuş kişilerin videolarını video izleme platformları üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Birçok videoyu izleyerek profesyonel oyuncuların performanslarını takip edebilirsiniz. Bazı oyuncular aynı zamanda canlı yayın yaparak da oyun oynuyor. Bu canlı yayınları izleyerek oyuncuların anlık kararlarını görebilirsiniz. Farklı stratejilere tanık olmak oyun oynarken yaratıcılığınızı artırır ve yeni ufuklar açar.

KART EKLEMELERİ VE GÜNLÜK GÖREVLER

Oyun içerisinde müsabaka kazandıkça altın ve kart kazanıyorsunuz. Bir diğer önemli detaysa size sunulan günlük görevler. Bu günlük görevleri göz ardı etmeyin. Görevleri inceleyerek daha fazla altın kazanabilirsiniz. Bu kazanılan altınlar oyun mağazasından kart alışverişi yapmanızı sağlıyor. Satılan paketlerin her biri beş karttan oluşuyor ve 100 altın karşılığı satılıyor. Gerçek para kullanarak da alışveriş yapılabiliyor. Ancak bu Hearthstone'da başarılı olmak için şart değil. Paket açılımları şansa bağlı olduğu için gerçek para ödenerek açılan paketlerdeki kartlardan daha değerli kartlar oyundaki altınlar ile açtığınız paketlerden çıkabiliyor.