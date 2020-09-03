Hearthstone'da kısa sürede yıldızlaşmak için bilmeniz gereken ipuçları

Hearthstone, World of Warcraft oyununun karakterlerini dijital kart oyununa uyarlayarak sansasyon etkisi yaratmayı başardı. Ücretsiz olarak PC, Mac ve iOS'ta oynanabilen Hearthstone, kart oyunlarına yeni bir soluk getirmişti. Oynanışı genel olarak Warcraft evrenine hakim insanlar için zor olmasa da bazı kişiler ilk oyunlarında zorluk yaşayabiliyor. Hearthstone oyununun ipuçları başarılı bir deneyim yaşamanızı sağlayabilir.
HEARTHSTONE İPUÇLARI
PROFESYONELLERİ TAKİPTE KALIN
Hearthstone turnuvalarında şampiyon olmuş kişilerin videolarını video izleme platformları üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Birçok videoyu izleyerek profesyonel oyuncuların performanslarını takip edebilirsiniz. Bazı oyuncular aynı zamanda canlı yayın yaparak da oyun oynuyor. Bu canlı yayınları izleyerek oyuncuların anlık kararlarını görebilirsiniz. Farklı stratejilere tanık olmak oyun oynarken yaratıcılığınızı artırır ve yeni ufuklar açar.
KART EKLEMELERİ VE GÜNLÜK GÖREVLER
Oyun içerisinde müsabaka kazandıkça altın ve kart kazanıyorsunuz. Bir diğer önemli detaysa size sunulan günlük görevler. Bu günlük görevleri göz ardı etmeyin. Görevleri inceleyerek daha fazla altın kazanabilirsiniz. Bu kazanılan altınlar oyun mağazasından kart alışverişi yapmanızı sağlıyor. Satılan paketlerin her biri beş karttan oluşuyor ve 100 altın karşılığı satılıyor. Gerçek para kullanarak da alışveriş yapılabiliyor. Ancak bu Hearthstone'da başarılı olmak için şart değil. Paket açılımları şansa bağlı olduğu için gerçek para ödenerek açılan paketlerdeki kartlardan daha değerli kartlar oyundaki altınlar ile açtığınız paketlerden çıkabiliyor.
ISINMA TURLARI ÖNEMLİ
Online bir oyun olmasından dolayı müsabakaları gerçek kişiler ile yapıyorsunuz. Pratik mod haricinde gerçek hesaplar ile oynamak biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle oyuna yeni başlayanlar için pratik modda oynamak daha ideal olabilir. İyi bir eşleştirme sistemine sahip oyuna ilk adım attığınız yer alıştırma bölümü olacaktır. Bu bölümde Hearthstone'un yapay zekasına karşı mücadele edeceksiniz. Alıştırma bölümünde Hearthstone yapay zekası ile oynadığınız oyunlar Warcraft evrenine ısınmanızı sağlar.
Oyunun başlangıcında farklı stratejik planlara sahip bir sınıf seçersiniz. Bu sınıfların her biri özel kartlara sahiptir. Özel kartlar dışında her sınıfın kullanabileceği nötr kartlar da bulunuyor. Alıştırma modunda desteler basit kartlardan oluşur. Bu kartlar ile oyunları kazandıkça Hearthstone'a daha çabuk ısınmış olursunuz. Ayrıca alıştırma modunda usta destelere karşı da oynayabilirsiniz. Isınma oyunlarından sonra normal oyuna geçerek casual maçlara adım atabilirsiniz. Bu casual maçlarda artık yapay zekaya karşı değil gerçek oyunculara karşı mücadele edersiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum