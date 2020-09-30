HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Hearthstone’da maskeli balo keyfi

Hearthstone’da maskeli balo keyfi

OYUN HABERLERİ  | 30.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Hearthstone’un sınırlı süreli etkinliği, en yeni oyun içi etkinliği Maskeli Balo’ya (Masquerade Ball) davetlisiniz.

Hearthstone’da maskeli balo keyfi

Cadılar Bayramı gelir de Blizzard bundan geri kalır mı? Birebir Cadılar Bayramı olmasa da maskeli balo konseptini temel alan yeni HS içeriği, birçok oyuncunun kalbini çalacak.

SAVAŞ MEYDANLARI İÇİN YENİ MİNYON TÜRÜ – ELEMENTALLER (29 EYLÜL)

Oyuncular, 29 Eylül tarihinden itibaren Savaş Meydanları’nda elementallerin muazzam gücünden faydalanabilecek. Bu Savaş Meydanları güncellemesiyle birlikte dört yeni kahraman, 16 yeni minyon ve yeni bir ilerleme sistemi oyunda yerini alırken oyuncuların dereceleri de sıfırlanacak.

ÇİFT SINIFLI ARENA DÖNÜYOR (29 EYLÜL)

Çift Sınıflı Arena’nın dönüşünü kutlamak adına, tüm oyunculara ücretsiz bir arena bileti verilecek. Maskeli Balo’nun Çift Sınıflı Arena modunda önce bir kahraman seçecek ve ardından farklı bir sınıfın kahraman yeteneğini alacaksınız. Sunulan kartlar, tarafsız kartların yanı sıra her iki sınıftan kartları içerecek. Pek çok farklı kombo oluşturmak elinizde ama unutmayın: Çift Sınıflı Arena sadece Maskeli Balo etkinliği boyunca oynanabilecek.

HAN KAPIŞMALARI

Zombilerin Yükselişi (29 Eylül) – Düşük bedelli bir kahraman yeteneğine sahip Ölüm Avcısı Rexxar’ı kontrol ederek zombi hayvanlarla dolu bir yaşayan ölü ordusu oluşturun. Av başlasın.
Maskeli Balo (7 Ekim) – Scholomance Akademisi Maskeli Balosu’nda herkes kostümünü üstüne geçiriyor! Bir minyon oynandığında, 2 mana daha yüksek bedele sahip başka bir minyona dönüşür. Bu minyon öldüğünde, başlangıçtaki minyon ortaya çıkar ve savaşa katılır.
Boss Kapışması (14 Ekim) – 10 büyük boss arasından seçimini yap ve savaşa başla! Her bir sınıf, ilgili boss’a bağlı. Örneğin druid için Cenarius, avcı için Rotwing ve büyücü için Liç Baz’hial.

YENİ KAHRAMANLAR KİTABI: REXXAR – TEK KİŞİLİK DENEYİMİ (13 EKİM)

Horde’un Kahramanı Rexxar’la şanlı bir maceraya atılın. Kahramanlar Kitabı: Rexxar, Hearthstone Kahramanlar Kitabı serisinin ikinci bölümü ve tüm oyuncular için ücretsiz. Bu lineer maceradaki 8 boss’u tamamlayan herkes 1 Avcı Kart Paketi kazanacak.

Hearthstone Book of Heroes İnceleme

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
Basketbolseverlere müjdeli haber! Tarihi açıklandıBasketbolseverlere müjdeli haber! Tarihi açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Olay iddia! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor'
Olay iddia! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor'
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Diğer Haberler
Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın hikaye fragmanını yayınladı!
Merakla beklenen yapımdan yeni fragman!
NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!
Basketbolseverlere müjdeli haber! Tarihi açıklandı
EA Play Xbox Game Pass Ultimate'a dahil oluyor! Tarihi belli oldu
İki ayrı 'gücün' birleşeceği tarih belli oldu!
PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?
Zam sonrası fiyatlar ne kadar değişti? İşte yeni fiyatlar
Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies tanıtım tarihi belli oldu!
'Zombilerin soğuk savaşı' için geri sayım başladı!
Travis Scott'tan PlayStation 5 pozu!
Ünlü isimden kıskandıran paylaşım!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.