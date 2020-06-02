Heather Chadwell ABD'deki gösterilere böyle katıldı

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan tüm dünyanın dikkatle takip ettiği olaylardan kendine pay çıkarmak isteyenlerde yok değil.

Amerikalı oyuncu Heather Chadwell, göğüslerini açıkta bırakan elbisesiyle protestolara katıldı.

Ünlü oyuncunun amacının gerçekten destek olmak mı yoksa reklam yapmak mı olduğu merak konusu oldu.