Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen görüşmelere üç ülkenin ilgili bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı.

Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı’nın doldurulma süresi başta olmak üzere farklı teknik konular ele alındı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sudan ve Mısır'ın su işlerinden sorumlu bakanları, tarafların, 9-10 ocak tarihlerinde dördüncü ve son kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanma konusunda anlaştığını söyledi.

Mısırlı bakan Muhammed Abdulati, toplantıda üç ülkenin barajın doldurulması, işletilmesi, Hedasi ile Mısır’daki Asvan Barajı arasında koordinasyon mekanizması kurulması, uzlaşılan ve ihtilaf edilen konuların görüşülmesinin sürdürülmesiyle ilgili adil ve dengeli bir anlaşmaya ve fikir birliğine varmaya çalıştığını belirtti.