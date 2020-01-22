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Hedasi Barajı krizinde taraflar ABD'deki nihai anlaşma öncesi son kez toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Öncekilerin aksine delegeler seviyesinde gerçekleştirilen toplantıda ABD'de imzalanacak nihai anlaşmanın taslak metninin hazırlanması hedefleniyor

Etiyopya, Mısır ve Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili ABD'deki nihai anlaşma öncesi Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Basına kapalı başlayan toplantı, öncekilerin aksine üç ülkenin su bakanları yerine hukuki ve teknik delegeler seviyesinde yapılıyor. Ayrıca toplantıda ABD'de imzalanacak nihai anlaşmanın taslak metninin hazırlanması hedefleniyor.

Toplantı yarınki oturumların ardından sona erecek ve ardından basın açıklaması yapılacak.

ABD'de geçen hafta yapılan görüşmeler sonrası üç ülkenin yanı sıra görüşmelerde gözlemci olan ABD ve Dünya Bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, Nil Nehri üzerine inşa edilen devasa barajın doldurulmasına ilişkin temel ilkeler konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştı.

Hedasi Barajı genellikle yağışların bol olduğu temmuz, ağustos ve eylülde doldurulacak ve kuraklık dönemlerinde Mısır ve Sudan'ın susuz kalmaması için gerekli önlemler alınacak.

Açıklamada, barajın tamamen dolmasının kaç yıl süreceğine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Üç ülke temsilcileri 28-29 Ocak'ta Washington'da nihai anlaşma için tekrar bir araya gelecek.

Etiyopya barajın 6 yıl içinde doldurulmasını isterken, Mısır en az 10 yıl gibi bir süreyi şart koşuyor.

- Etiyopya, Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor

Mısır daha önce, barajdan yılda 40 milyar metreküp su bırakılmasını ve Hedasi Barajı'nın doldurulması sırasında kendi ülkesindeki Asvan Barajı'ndaki 165 metre doluluk seviyesinin korunmasını talep etmişti.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hedasi (Rönesans) Barajı Sudan toplantı

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